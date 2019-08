Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul teritoriului britanic Gibraltar a respins duminica o cerere a Statelor Unite de retinere a petrolierului iranian care se pregateste sa paraseasca apele teritoriale britanice, explicand ca sanctuunile americane nu sunt aplicabile in Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP potrivit Agerpres.”In…

- Departamentul american de Justiție a emis un mandat de reținere a petrolierului iranian, la o zi dupa ce un judecator din Gibraltar a ordonat eliberarea acestuia, relateaza BBC. Tancul petrolier Grace 1, sub pavilion panamez, a fost reținut pe 4 iulie sub suspiciunea ca transporta petrol ilegal…

- Un tribunal american a emis vineri un mandat pentru arestarea petrolierului iranian "Grace 1", la o zi dupa ce autoritatile din Gibraltar au eliberat nava retinuta din iulie, relateaza dpa. Grace 1 a fost capturat pe 4 iulie in largul Gibraltar, sub suspiciunea ca transporta petrol iranian in Siria,…

- Guvernul iranian a anuntat ca va realiza reforme in ceea ce priveste bugetul tarii pentru reduce dependenta directa de veniturile din petrol "la zero". Decizia a fost luată că urmare a efectelor negative pe care le au în sector sancţiunile impuse de SUA, relatează…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a avertizat duminica Iranul cu introducerea de noi sancțiuni dupa ce un oficial iranian a anunțat ca Teheranul va depași limitele stabilite de Acordul atomic privind concentrația uraniului imbogațit, informeaza agenția Tass preluat de mediafax."Cea mai…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a promis duminica Iranului "izolare si sanctiuni mai multe" dupa ce Teheranul a confirmat ca Republica Islamica a inceput sa imbogateasca uraniu la un nivel interzis, in pofida dezacordului comunitatii internationale, relateaza AFP. "Ultimele evolutii…

- Iranul nu va relua "experienta amara" a negocierilor cu Statele Unite, a declarat joi ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, cu ocazia intrevederii cu premierul Japoniei, Shinzo Abe, informeaza MEDIAFAX."Consider ca Donald Trump nu este demn de un schimb de mesaje si nu am sa ii…