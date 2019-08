Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a exclus, joi, posibilitatea unui schimb între petrolierul iranian sechestrat de Gibraltar și cel sub pavilion britanic confiscat de Iran în Golful Persic, transmite Reuters. ”N-o sa facem un troc: daca persoane sau națiuni au reținut un vas sub pavilion britanic…

- Toti cei 23 de membri de echipaj ai petrolierului sub pavilion britanic Stena Impero, sechestrat vineri de Iran, sunt in siguranta si in stare de sanatate buna, au asigurat duminica autoritatile portuare din provincia Hormozgan, transmite Reuters. Directorul Organizatiei maritime si portuare iraniene…

- Curtea Suprema din Gibraltar a prelungit vineri cu 30 de zile arestarea petrolierului iranian Grace 1, retinut in 4 iulie de infanteria marina britanica, transmite Reuters. Aceeasi instanta decisese in 5 iulie arestarea navei pe o perioada de 14 zile.

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a comunicat sambata omologului sau iranian Mohammad Javad Zarif ca Marea Britanie va facilita scoaterea de sub sechestru a petrolierului Grace One, capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, daca Teheranul va da garantii ca destinatia acestuia nu…

- Politia din Gibraltar a anuntat vineri ca a arestat inca doi membri ai echipajului petrolierului iranian Grace 1, care a fost sechestrat in largul teritoriului controlat de britanici pentru o presupusa incalcare a sanctiunilor UE impotriva Siriei, informeaza DPA. Politia regala din Gibraltar i-a arestat…

- Capitanul petrolierului iranian Grace 1 sechestrat cu o saptamana in urma de autoritatile din Gibraltar si ofiterul sau secund au fost arestati joi de politia teritoriului britanic, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Aceste arestari intervin intr-un…