- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a continuat joi sa ameninte ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP preluata de Agerpres. Dupa o discutie cu omoloaga sa britanica, Theresa May, Sanchez a scris pe contul sau de Twitter: "Pozitiile noastre…

- ''Acesta este acordul potrivit pentru Regatul Unit. El respecta rezultatul referendumului (din 2016). Poporul britanic vrea ca acest aspect sa fie stabilit si doreste un acord bun care ne pune pe traiectoria unui viitor mai luminos'', a spus Theresa May intr-o declaratie rostita in fata biroului…

- 'Voi fi bucuros sa fiu audiat de comisie atunci cand acordul va fi finalizat si cred ca data de 21 noiembrie ar putea fi convenita', a scris Dominic Raab intr-o scrisoare adresata membrilor Comisiei parlamentare asupra Brexitului datand din 24 octombrie. 'Sfarsitul negocierilor este acum in vizor,…

- Teritoriu britanic revendicat de Spania, soarta Gibraltarului "a fost rezolvata" intre Londra si Madrid in cadrul acordului asupra Brexit-ului, a anuntat joi premierul spaniol, Pedro Sanchez, la incheierea summitului european de la Bruxelles, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Gibraltarul…

- 'Aceasta prelungire a perioadei de tranzitie va avea loc probabil, este o idee buna', a declarat seful executivului european. 'Nu este cea mai buna idee (...) dar cred ca ne ofera spatiu pentru a pregati viitoarea relatie in cel mai bun mod posibil', a mai spus el. Daca cele doua parti ajung…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an a perioadei de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Una dintre opţiuni este prelungirea perioadei de…

- Liderii europeni se lanseaza joi, in Austria, in ultima linie dreapta a negocierilor Brexitului, dupa ce si-au pasat cu Londra responsabilitatea ultimelor eforturi reciproce in vederea ”reusitei” divortului lor, relateaza AFP conform News.ro . Cei 27 urmeaza sa-si finalizeze strategia cu privire la…

