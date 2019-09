Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters. Actul normativ a fost adoptat cu 327 de voturi pentru si 299 impotriva…

- Douazeci și unu de parlamentari conservatori, inclusiv fostul ministru Philip Hammond și un stranepot al lui Winston Churchill, vor fi expulzați din partid dupa ce au votat în favoarea unei moțiuni care reprezinta primul pas în cadrul unui proces ce ar putea duce la blocarea opțiunii…

- SUA vor ca termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana sa protejeze stabilitatea insulei irlandeze si sa respecte acordul de pace din 1998 privind Irlanda de Nord, a declarat vicepresedintele american Mike Pence, care a sosit luni seara intr-o vizita de doua zile in Republica Irlanda, transmite…

- „Suntem gata sa negociem cu buna-credința o alternativa la mecanismul backstop pentru a ne asigura ca problemele de la frontiera irlandeza sunt tratate acolo unde ar fi trebuit sa fie intotdeauna: in negocierile privind viitorul acord dintre Marea Britanie și UE”, a adaugat purtatorul de cuvant.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat sambata ca ii va transmite președintelui american Donald Trump, in cadrul summitului G7, ca trebuie sa se retraga din conflictul comercial cu China, care deja a dus la destabilizarea creșterii economice la nivel global, relateaza agenția Reuters, conform…

- Marea Britanie risca deficite de alimente, carburanti si medicamente daca va iesi din Uniunea Europeana fara un acord de tranzitie, eventualitate in care ar aparea blocaje in porturi si ar fi reintroduse controale la granita cu Irlanda, potrivit unor documente oficiale obtinute de Sunday Times, transmite…

- Sase persoane au fost ranite, dintre care trei au fost impunse de tauri, duminica, in ultima zi a celebrelor curse cu tauri de la Festivalul San Fermin din Pamplona, Spania, conform unui comunicat al Crucii Rosii, transmite Reuters, citata de Agerpres. In fiecare dimineata, in perioada 7 - 14 iulie,…

- Marea Britanie mentine contactele cu Statele Unite pe tema situatiei din Iran si a cerut constant masuri pentru reducerea tensiunilor, a comunicat vineri dupa-amiaza Guvernul Theresa May, conform agentiei Reuters citate de Mediafax."Noi am spus în mod continuu ca cerem tuturor partilor…