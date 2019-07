Gianluca Mech, premiat la Festivalul de Film de la Maratea!

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii spanioli au respins marți numirea lui Pedro Sanchez in funcția de premier al Spaniei, intr-un prim vot, urmand ca cel de al doilea sa fie organizat in doua zile, relateaza site-ul postului Euronews.Pentru a putea forma Guvernul, Sanchez ar fi trebuit sa obțina o majoritate absoluta…

- "Exista o scena-cheie la inceputul filmului cand M spune "Vino in 007!", si merge catre Lashana", a spus sursa. "Bond ramane Bond dar a fost inlocuit ca 007". De origine din Londra, Lynch, in varsta de 31 de ani, si-a facut debutul in "Fast Girls" din 2011, dar rolul ei important a fost la inceputul…

- Calarasenii sarbatoresc sambata, 29 iunie, Ziua Dunarii. Incepand cu ora 07.00, Parcul Central de pe malul Borcei va deveni punctul de atractie al orasului: expozitie de barci si unelte pentru pescuit, concurs de gatit si multe suprize pregatite de autoritatile locale. Distractia se muta, la scurt timp,…

- Dupa ce a trait o iubire cu nabadai cu celebrul Tzanca Uraganu, Roxana sustine ca acum e terorizata si hartuita de fostul iubit. Desi, la inceput, se declarau suflete pereche, Printesa Ardealului a aflat ca cel cu care se iubea nebuneste e. insurat, ba chiar ca se pregatea sa devina. tata. A fost momentul…

- Celebrul actor american Nicolas Cage, invitat de onoare al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj, a dorit sa ia masa intr-un restaurant cu specific unguresc din Ardeal.

- Alain Delon, legenda cinematografiei franceze și idolul multor oameni care l-au iubit și indragit pentru prezența lui din diverse pelicule consacrate au inmarmurit! Celebrul actor, producator, scenarist si regizor și-a anunțat retragerea, intr-un discurs emoționant pe care l-a avut la Cannes.

- Singurul sistem antibalistic american de tip THAAD din Europa a ajuns in Romania. Militari americani din 69th Air Defense Artillery Brigade, 32nd Army Air and Missile Defense Command, Fort Bliss (Texas), l-au descarcat pe Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu dupa ce l-au adus la Constanta la bordul avioane…

- Celebrul stilist francez ii va realiza Madonnei tinuta de scena pentru aparitia in finala concursului Eurovision Song Contest 2019, care va avea loc pe 18 mai la Tel Aviv. Gaultier va crea o tinuta inedita, la cererea cantaretei, cei doi colaboreaza de mai multi ani, scrie Haaretz, reamintind de celebrul…