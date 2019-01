Gianluca Mech, invitat important la prezentarea de moda a Agathei Ruiz de la Prada

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare problema în România nu este politica taxelor, ci politica bugetara, este de parere Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. El a precizat ca mereu apar schimbari de taxe în perioada în care se pregatește bugetul, iar acest lucru dateaza de circa…

- Daca dupa 1 ianuarie 2019 Parlamentul Cataloniei ar adopta o noua declaratie de independenta, ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, va trebui sa se mute practic in Spania, pentru a face naveta intre Palatul Regal de la Madrid, sediul guvernului spaniol si resedintele Parlamentului si guvernului…

- "Romania mi se pare o tara putin cam trista. Lumea e trista. Nu este ca in alte parti. De exemplu, in Olanda sau in Franta am vazut oameni de varsta a treia foarte relaxati, isi programeaza vacante, tot felul de vizite si au timp mereu sa cineze, sa faca anumite excursii, vizionari la teatru. La…

- O familie din Cluj a plecat cu porcul in geamantan, la propriu, scrie capital.ro. Oamenii vor sa ajunga in Spania la cei doi copii care lucreaza acola. Nu mica le-a fost mirarea angajatilor aeroportului sa constate ca valizele lor erau pline ochi - cu sunca, caltabosi si carnati. Doua bagaje de aproape…

- Pentru a ajunge la Campionatul European din 2020 (acolo unde se afla printre țarile gazda), Romania trebuie sa se dueleze cu Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Primele doua locuri din Grupa F se duc direct la turneul final de peste doi ani de zile. Intra in material pentru a vedea o…

- Cu lacrimi in ochi, Alexandru Arșinel a marturisit ca regretata actrița iubea foarte mult florile, iar acum are parte din plin de ele. Momente emoționante la mormantul Stelei Popescu, la un an de cand actrița a fost gasita moarta in holul casei sale . Foștii sai colegi de la Teatrul Constantin Tanase…