- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe (41 de ani) a nascut pentru a doua oara in cursul serii de joi, 9 mai, la un spital din Bucuresti. Vedeta a transmis vestea pe Facebook, unde a postat si prima fotografie cu bebelusul.

- Ministerul de Interne a anuntat ca s-a aprobat numarul de locuri pentru sesiunea de admitere 2019 la Academia de Poliție „A. I. Cuza”, precum și pentru Școlile de Agenți și Subofițeri ale MAI la care admiterea se va susține in ianuarie 2020. La Academia de Poliție sunt disponibile 770 de locuri pentru…

- Viata i-a oferit cel mai frumos cadou, dar problemele nu o ocolesc! Diana Dumitrescu a dat nas in nas cu oamenii legii si a trebuit sa ofere cateva explicatii. Vedeta a povestit tot ce s-a intamplat in platoul emisiunii "Rai Da Buni".

- Vedeta de televiziune Iuliana Tudor a creștinat o fetița. Prezentatoarea a avut o apariție de zile mari la eveniment. Iuliana Tudor este una dintre cele mai de succes prezentatoare de la Televiziunea Naționala. Vedeta este casatorita cu Razvan, impreuna cu care are un baiat, Tudor. In weekend, vedeta…

- Doi barbați care au incercat sa-i umileasca in public pe doi ofițeri de la rutiera ce și-au permis sa-i opreasca in trafic, vor plati pentru faptele lor. Practic, cei doi au cazut in propria capcana, dupa intamplarea a avut loc in localitatea timișeana Recaș, la sfarșitul saptamanii trecute, pe care…

- Doi politisti din cadrul IPJ Bacau sunt cercetati, de procurori, pentru fapte de coruptie, fiind acuzati de luare de mita, respectiv de complicitate la dare de mita, instigare la fals intelectual si la fals in inscrisuri oficiale. Potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES, de Directia Generala…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au identificat si prins un barbat, in varsta de 40 de ani, care a inselat un batran dandu-se medic si pretinzand ca poate face rost de anumite medicamente.

- Un barbat observat de mai multi martori in timp ce deplasa haotic printre masini in zona Tineretului din Bucuresti, avand in mana un obiect ce parea a fi un pistol, a fost imobilizat de politisti si condus la audieri."In jurul orei 19,30, prin mai multe apeluri 112, Politia Capitalei a fost…