Giani Kiriţă, un nou scandal la Exatlon. "Pentru mine el nu e concurent, e o fetiţă!" Giani Kirița spune ca Silviu nu avea ce sa caute la Exatlon, pentru simplul fapt ca i-a fost frica sa se arunce de pe tobogan. Bomba la EXATLON! Da, au facut-o in vazul tuturor! Detalii INCENDIARE "A fost si va ramane pe viata concurentul pe care nu mi l-am dorit niciodata si nu mi l-as mai dori in nici un concurs de genul asta. Pentru ca baiatul asta a venit de acasa, desi a avut un sezon in fata, total nepregatit. Dupa vreo doua saptamani i-am zis ca n-are nici o treaba cu Exatlonul, a inceput sa si minta, sa spuna ca m-am luat de el. Si dupa asta a venit si celebra faza cand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

