Stiri pe aceeasi tema

- Silviu, unul dintre concurenții care au participat la “Exatlon” in sezonul doi, a stat fața in fața cu mama antrenorului sau. In timpul discuțiilor, au ieșit scantei, iar mama lui Giani Kirița l-a ironizat pe fostul “Faimos”. Silviu, fost concurent in echipa “Faimoșilor”, a declarat la inceputul interviului…

- Giani Kirița este antrenorul Faimoșilor in sezonu 2 la Exatlon și marturisește ca echipa nu il ajuta deloc sa se joace cu psihicul adversarilor, la fel cum o facea in primul sezon. Fostul dinamovist il ataca dur pe Silviu, ultimul eliminat din echipa roșie și spune ca nu avea ce sa caute la Exatlon,…

- In cea mai recenta ediție a emisiunii “Exatlon” s-au petrecut mai multe accidentari. Primul caruia i s-a facut rau a fost Ciprian, concurent din echipa “Razboinicilor”, și, ulterior, Betty, care a fost luata cu targa. Citește și: Exatlon 3 noiembrie. Replici acide intre concurenți in timp ce se luptau…

- In aceasta seara, de la 23:15, Giani Kirita va preda stafeta, inainte de plecarea in Republica Dominicana. S-a simtit in elementul lui in fiecare editie de pana acum a show-ului „Vulturii de noapte”, dar acum il asteapta o noua misiune importanta, aceea de antrenor al echipei Faimosilor, la „Exatlon”.…

- Giani Kirița a fost unul dintre cei mai controversați concureți de la Exatlon, sezonul 1, dar și liderul echipei Faimoșilor. Actualul prezentator de la “Vulturii de noapte“ nu s-a aratat foarte incantat de concurenții sezonului 2 și a marturisit ca deși sunt de mai puțin de o luna in competiție, se…