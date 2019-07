Stiri pe aceeasi tema

- Insula iubirii. Sezonul 5. Episod 10. Comportamentul lui Bogdan a atras atenția tuturor concurenților și ispitelor in prima noapte petrecuta de acesta pe Insula Iubirii. La testimoniale, ispita Irina Stroai a dezvaluit detaliul ce da de gol adevaratele intenții ale concurentului.

- Pentru ca Ionuț Gojman și-a indreptat atenția catre Denisa, dar aceasta a renunțat la el extrem de ușor, in favoarea lui Andi, ispita a pregatit un joc spectaculos, pentru a-i face in ciuda și pentru a-i da peste nas.

- Deși a gandit in fiecare secunda faptul ca iubitul ei nu va pica in ispita, Geanina a fost de-a dreptul șocata de comportamentul lui Costas, care in ultimele zile s-a apropiat extrem de mult de ispita Nicoleta, preferata lui.

- Imaginile distrug, iar atunci cand vezi ca partenerul/partenera uita toate juramintele pe care le fac inainte de a pleca in Thailanda, singurul lucru pe care-l poți face este de a pune capat chinului

- Internautii cred tot mai mult ca Hannelore si Bogdan s-au impacat. De data aceasta, cei doi au fost surprinsi impreuna, in masina, in drum spre... Dublin! Imaginile lasa loc de interpretari, iar admiratorii celor doi vor tot mai mult sa creada ca divortul nu mai are nicio insemnatate pentru ei.

- Aurel și Adrian de la „Insula Iubirii” au luat o decizie șocanta in ediția de luni seara, 20 mai. Cei doi au renunțat la brațara de cuplu și au decis sa petreaca momente de neuitat in Thailanda, alaturi de ispitele care au reușit sa ii cucereasca, in doar cateva ore de la venirea pe insula. Urmarile…

- Dis-de-dimineata, Aurel si Adrian au luat o decizie socanta. Ambii concurenti au renuntat la bratarile care reprezentau relatia cu partenerele alaturi de care au sosit pe Insula si au sarbatorit langa ispite aceasta "realizare".