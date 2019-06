Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Pop, controversata ispita de la "Insula Iubirii" a vorbit despre sarutul cu Bogdan, concurentul care, la doar trei ore de cand a ajuns in Thailanda, a picat in ispita si nu doar cu una dintre frumoasele femei ale insulei!

- Deși a gandit in fiecare secunda faptul ca iubitul ei nu va pica in ispita, Geanina a fost de-a dreptul șocata de comportamentul lui Costas, care in ultimele zile s-a apropiat extrem de mult de ispita Nicoleta, preferata lui.

- Surpriza de proporții la „Insula Iubirii”. La cațiva kilometri departare de Purimuntra, intr-un alt resort, insula a primit, in urma cu 24 de ore, doi oaspeți noi, doua persoane cu o relație de 10 ani, cu profesii respectabile. Bogdan este inginer in robotica și mecatronica, iar Gia ocupa o funcție…

- La nici 24 de ore de la desparțirea de partenera sa, un concurent iși marturisește slabiciunea in fața ispitei, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii.

- Dupa ce Mirela Baniaș a facut nunta in mare secret alaturi de, iata ca rivala ei, Nico, pare sa ii calce pe urme. Ispita de la "Insula Iubirii" a aparut in ipostaze tandre alaturi de o alta fosta ispita, Savin.