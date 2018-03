Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron cer Rusiei sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi aplicarea pe viitor a unor ”bariere de reglementare” privind cumpararea de terenuri agricole de catre straini in Franta, dupa recenta achizitionare a unor terenuri de grau de catre un investitor chinez, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ”Pentru mine,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis vineri intensificarea eforturilor pentru a asigura bunastarea intregii comunitati asiatice din Franta, informeaza Xinhua. "In primul rand este vorba de securitate. In acest sens, vreau sa fiu foarte clar: intentiile criminale care ar face pe cineva sa atace…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugând ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei…

- Sefa executivului britanic, Theresa May, a fost sfatuita sa invete de la presedintele francez Emmanuel Macron cum sa trateze cu presedintele american Donald Trump, relateaza miercuri Press Association. Fostul ministru de externe conservator William Hague a subliniat in comisia pentru relatii…

- Donald Trump va gazdui prima vizita de stat pentru presedintele francez Emmanuel Macron, care va vizita Casa Alba la finalul lunii aprilie. Programul vizitei lui Macron, potrivit unui oficial al Casei Albe, va cuprinde si o prima cina oficiala organizata de Trump si sotia lui, Melania. Donald Trump…

- Un acord special între Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum îsi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron într-un interviu pentru BBC, care a difuzat sâmbata fragmente, relateaza AFP. Întrebat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- Emmanuel Macron vrea ca bagheta franțueasca sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Președintele francez a facut acest anunț zilele trecute la o intalnire cu reprezentanții confederației naționale a brutarilor patiseri, noteaza BBC News.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si prim-ministrul britanic Theresa May vor anunta joi, cu ocazia summitului franco-britanic de la Londra, un 'nou tratat' pentru 'completarea acordurilor de la Touquet', privind gestionarea migrantilor care vor sa ajunga în Regatul Unit, au…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat marti ca Palestina ramâne cea mai importanta problema pentru lumea islamica, potrivit Press TV, relateaza agentia Xinhua. Dupa prabusirea gruparii teroriste Stat Islamic (SI) în Siria si în Irak, problema Palestinei si-a recapatat importanta…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP. Statele Unite raman deocamdata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a spus joi la Roma ca trebuie 'sa ne protejam de falsele bune sentimente', in raspuns la criticile unor intelectuali si asociatii privind politica guvernului francez fata de migranti, relateaza AFP. 'Exista multa confuzie in randul intelectualilor',…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput luni o vizita de stat in China printr-o escala la Xian, fostul punct de plecare pe Drumul Matasii, manifestandu-si astfel sprijinul fata de proiectul chinezesc "Noile drumuri ale matasii" prin Eurasia, relateaza AFP. Sosit aici la ora locala…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Presedintele iranian Hassan Rohani si-a exprimat speranta ca manifestatiile care au loc in Iran de saptamana trecuta vor inceta "in cateva zile", in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit unui comunicat al presedintiei turce, informeaza miercuri AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat marti, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau iranian Hassan Rohani, "preocuparea" fata de "numarul de victime legate de manifestatiile" care au loc de mai multe zile in Iran si a lansat un apel "la retinere si la calm", a anuntat presedintia…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intenționeaza sa efectueze o vizita oficiala in China peste o saptamina, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit purtatorului de cuvint oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lu Kang, vizita este programata pentru 8-10 ianuarie. Este…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca "este timpul pentru o schimbare" in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate nivelurile,…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand posibil' acordurile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Președintele francez Emmanuel Macron a devenit ținta criticilor pentru petrecerea aniversara. Președintele francez a sarbatorit, in weekend, implinirea a 40 de ani, la cel mai mare castel de pe Valea Loarei – castelul Chambord, relateaza The Telegraph și presa franceza. Emmanuel Macron implinește 40…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron sunt prezentati adesea in opozitie, dar au si ceva in comun, mai ales in protejarea bogatilor, scrie un cunoscut economist francez.

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP. * UPDATE Cântarețul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la calm vineri, ziua rugaciunii saptamanale a musulmanilor, dupa apelul mișcarii islamiste Hamas la ''o noua intifada'' ca raspuns la recunoașterea de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita oficiala in Qatar, a declarat joi ca 'dezaproba' anuntul presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, o decizie care 'contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate' al ONU, potrivit Agerpres.