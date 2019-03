Ghivece cu cannabis, la vânzare. Polițiștii au descins la traficanții de droguri Poliaiștii au descoperit și indisponibilizat o plantație de cannabis indoor, ce cuprindea 59 de ghivece (cu 63 de plante) și o instalație completa pentru insamanțarea și creșterea plantelor. In urma cercetarilor a reiesit ca, in perioada 2018 – pana in prezent, tanarul ar fi comercializat aproape un kilogram de cannabis catre diverse persoane din Slatina. Patru persoane au fost conduse la sediul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Olt, in vederea audierii și dispunerii de masuri legale. In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O plantatie indoor de cannabis, cu 59 de ghivece cu plante, a fost descoperita de polițiști, dupa ce au descins, sub coordonarea procurorilor DIICOT, intr-o locuința din Slatina. Percheziția a avut loc in locuința unui tanar banuit de trafic și consum de droguri de risc, se arata intr-un comunicat DIICOT.…

- In cursul acestei dimineți, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara – Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Timisoara, au efectuat 27 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiilor Lugoj și Timișoara. Acțiunea a vizat 33 de persoane,…

- Politistii antidrog de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurori D.I.I.C.O.T. din Gorj au descins, ieri dimineta, la sapte locuinte din judet, fiind puse in executare opt mandate de aducere.

- Politistii antidrog de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurori D.I.I.C.O.T. din Gorj au descins, ieri dimineta, la sapte locuinte din judet, fiind puse in executare opt mandate de aducere.

- Doua cazuri diferite, ambele avand ca numitor comun consumatori și trafcanți de droguri de mare risc au fost rezolvate in ultimele zile de polițiștii de la Giurgiu, care explica, prin doua comunicate de presa, despre ce este vorba: ”In urma cu doua zile, polițiștii antidrog ai Serviciului de Combatere…

- Polițiștii au prins in flagrant in Slatina doua persoane banuite de trafic și consum de droguri de mare risc. De la suspecți au confiscat peste 1,5 kilograme de cocaina, drogurile fiind ascunse in interiorul unei imprimante. Un adolescent de 17 ani și un barbat de 42 de ani au fost prinși in flagrant,…

- Doi barbati au fost prinsi in judetul Olt in timp ce ridicau un colet cu 1,5 kilograme de cocaina, drogurile fiind ascunse intr-o imprimanta. Unul dintre ei a fost retinut pentru 24 de ore si este prezentat Tribunalului Olt, cu propunere de arestare preventiva. Politistii din Olt, sub coordonarea procurorilor…

- Droguri in valoare de peste 200.000 de euro au fost descoperite de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud și procurorii D.I.I.C.O.T., in urma unui flagrant, organizat in vama Borș. La sfarșitul anului trecut, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații…