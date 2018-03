Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghița a vorbit, intr-un nou episod din interviul cu Ion Cristoiu, despre cum a ajuns Alina Bica sa fie fotografiata, alaturi de Elena Udrea, la Paris. Ghița spune ca au fost implicate serviciile, mai precis SRI, prin mana lui Florian Coldea. De fapt, fostul prim-adjunct al SRI ar fi incercat…

- Dupa apariția imaginilor cu Bica și Udrea, președintele Traian Basescu a acuzat imediat implicarea serviciilor secrete. El a susținut ca este o operațiune in care "serviciile, un serviciu romanesc și unul francez" au colaborat și a a spus ca "sunt cațiva oameni, din conducerea serviciilor, care neprivind…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, la B1, ca Liviu Dragnea ar fi fost vizat de un flagrant al DNA in perioada cand era vicepremier, actiune care ar fi fost anulata in cele din urma si ca urmare a unui sprijin primit de la o persoana din SRI. Același sprijin l-ar fi primit și firma Tel Drum, a…

- "Vine luna februarie. I-am zis doamnei Mona Pivniceru sa se pregateasca. Stiu ca am si vorbit pe cine sa punem, dar nu mai stiu pe cine voia Crin. I-am spus sa vina cu propuneri, ca doamna Pivniceru pleaca. Vine Liviu, care e mai bun politician ca mine, si spune: Daca tot pleaca doamna Pivniceru, hai…

- "In 2013 vine chestia cu procurorii. Sa lamurim adevarul istoric. 2012, dupa referendum, tambalau, scandal cu UE. Titus imi zice ca nu mai vrea la Justitie. «Titus, facem o remaniere si ducem Justitia la PNL». Crin a venit cu ideea Mona Pivniceru. Mona Pivniceru s-a lasat mai greu, dar a zis sa facem…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Sebastian Ghița a relatat un episod dintre el și Laura Codruța Kovesi! Astfel, conform lui Ghița, șefa DNA l-ar fi amenințat ca il va aresta daca va mai vorbi, chiar și la telefon, cu Elena Udrea.”Intr-o zi, Kovesi a venit nervoasa, asculta telefoanele prin București, și mi-a zis: ”daca te…

- Elena Udrea a intrat in direct prin telefon la Romania TV si a comentat despre evenimentele care se deruleaza in prezent legat de dezvaluirile lui Sebastian Ghita si despre ceea ce s-a intamplat in interiorul SRI. Dar si despre cum ne-a mintit Laura Codruta Kovesi in tot acest timp cand tocmai ea se…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Elena Udrea nu si-a ascuns nemultumirea fata de decizia lui Sebastian Ghita de a-i arata doar lui Ion Cristoiu – cel care a realizat un interviu cu fostul deputat aflat la Belgrad – o fotografie pe telefonul mobil menita sa ateste spusele celui intai, cum ca actuala sefa a DNA-ului ar fi fost la el…

- "Deci, daca pozele nu sunt date “din onoare”, asa cum zicea deunazi Ponta, atunci i-as intreba, de ce pana mea le-ati mai facut??? De ce vorbiti despre ele si despre contextul in care le-ati realizat??? E de toata jena sa le aratati “intre patru ochi” domnului Cristoiu, in fata camerei de filmat,…

- Sebastian Ghita a declarat miercuri seara ca Liviu Dragnea i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar. „Inca nu am vazut Parlamentul Romaniei sa laude…

- Sebastian Ghița susține, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca in seara zilei de 19 decembrie 2016 nu era decis sa fuga din Romania, dar participarea la petrecerea SRI de la vila K2 a fost cea care l-a convins. Ghița susține ca la acel eveniment, toți invitații il compatimeau și…

- Inspecția Judiciara pare sa fi pus tunurile cu adevarat pe “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificari la sediul din Ploiești al DNA. De altfel, Inspecția Judiciara a anunțat ca la 12 februarie s-a sesizat…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- Elena Udrea a intrat in direct la Romania TV. Ea a precizat ca in celebra poza aparuta cu Alina Bica se aflau la o pizzerie, intr-o zona des frecventata de romani. Ea a mai precizat ca nu s-a simțit filata, ca persoana care a facut poza se afla inainte de venirea ei in restaurant. „Stam in…

- Elena Udrea a comentat in termeni duri, pe contul ei de Facebook, aparitia pozelor cu ea si cu Alina Bica, afirmand ca "in lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestatarii pro Sistem au gasit ce sa share-uiasca" si anuntand ca se va ocupa sa faca un raport in imagini al prezentei ei in…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Iata cateva replici dintre aceștia: Alice Draghici: Unii, atunci cand au ajuns sa fie vanați de sistem și scuipați in afara sistemului, cand au ajuns sa fie cu pușcarie la gura, au inceput sa spuna lucruri. Altminteri... nu i-ați fi auzit niciodata facand dezvaluiri. Mugur…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- Relatia Andreei Esca cu Alexandre Eram a debutat cu greu sau mai bine spus cu multe eforturi din partea vedetei Pro Tv, care a fost foarte insistenta in a-l detrmina pe omul de afaceri sa o accepte in viata lui, scrie click.ro. La evenimentul de miercuri seara, in care stirista si sotul ei au celebrat…

- Udrea afirma ca a mai plecat din tara si o va face si de acum inainte si ca o priveste "fix" pe ea daca pleaca in vacanta sau cu treaba sau daca merge in Costa Rica sa o viziteze pe Alina Bica sau daca s-ar plimba cu ea la Paris. "Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii, s-au apucat sa imprastie…

- Elena Udrea a postat pe Facebook un mesaj dupa ce avocatul sau a confirmat faptul ca se afla la Atena. Fostul ministru spune ca nu ințelege interesul atat de mare pentru plecarea sa din țara și precizeaza ca informația era una publica și nu a ascuns faptul ca plecat in Grecia. Elena Udrea a postat un…

- Fostul ministru Elena Udrea reactioneaza pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca a plecat din tara: „Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie «pe surse» ca «Elena Udrea a parasit tara»!!! Asa, si??? Si ce daca «am parasit tara»??? Ce va agita atat de…

- "Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie "pe surse" ca "Elena Udrea a parasit tara"!!!!!!Asa, si??? Si ce daca "am parasit tara"??? Ce va agita atat de tare de nu dormiti noaptea din cauza mea? Sau ati primit ordin pe unitate sa va ridicati din scutece si sa va lamentati…

- S-a creat o isterie in mediul online despre fostul ministru Elena Udrea spunandu-se ca ar fi plecat in Costa Rica unde se afla fosta sefa DIICOT, Alina Bica. Ceea ce, conform mesajului sau de pe Facebook, este total fals. Se afla la Atena internata la o clinica de fertilizare si ca este „o informatie…

- Unul dintre foștii administratori speciali ai companiei Tehnologica Radion, Ștefan Mareș, și-a schimbat, luni, declarația data in dosarul de corupție al fostului deputat Sebastian Ghița, acuzat de dare de mita, șantaj și spalare de bani. La termenul de luni al procesului Ștefan Mareș, martor in dosar,…

- Șoferul lui Liviu Dragnea (habar n-am cum il cheama) – premier; Șerban Nicolae – ministrul Justiției; Darius Valcov – ministrul Finanțelor; Radu Mazare – ministrul Carnavalurilor și Circului (e nevoie de circenses daca nu va fi panem); Elena Udrea – vicepremier și titular la Ministerul de combatere…

- Fostul ministru și deputat Elena Udrea susține ca „Coldea si cativa ai lui” s-ar teme de Sebastian Ghița și din acest motiv Sistemul nu s-ar grabi sa-l aduca in Romania. „Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare…