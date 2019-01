Ghiță, revenire în politică? Diaconu: Am fost la Belgrad și am vorbit Președintele Partidului Romania Unita spune ca a discutat cu Sebastian Ghița despre revigorarea mișcarii politice naționale. „Pentru ca tot este dezbatere... va confirm ca am fost zilele trecute la Belgrad pentru a discuta cu Sebastian Ghița revigorarea mișcarii politice naționale! Am vazut ca oficina Rusiei, Sputnik.md și o parte a presei s-au aratat foarte deranjate de aceasta intalnire!

Este naiv cel care crede ca interesele rusești și cele ale lui George Soroș vor putea impiedica formarea unui pol naționalist puternic in Romania care sa apere interesele romanești!”, a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

dcnews.ro

