- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca va face publica, in curand, poza in care ar aparea la el acasa sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cu siguranta va promit ca poza va deveni publica, curand. Este o promisiune in fata tuturor oamenilor si o datorie",…

- Firma fondata de Sebastian Ghița, Asesoft International SA, din Ploiesti, a intrat in procedura de faliment, in ciuda interdicției impuse de DNA Ploiești. Asesoft International a intrat in insolventa pe 3 noiembrie 2015, la cererea firmei suedeze Transas Marine International AB, care a invocat o creanta…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a raspuns acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, prezentand, marți seara, versiunea sa in privința formarii Guvernului USL. Victor Ponta a declarat, marți seara, la B1 TV, dupa acuzațiile lansate de Liviu Dragnea, la Antena 3, ca Guvernul USL a fost facut „acasa,…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, a fost audiat, marți, timp de aproximativ opt ore, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații (SRI). “Am facut din SRI o instituție moderna, (…)am servit statul vertical, (…)am raspuns și intrebarilor unor…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…

- Directia Nationala Anticoruptie intervine brutal in dosarul 6043/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in care are calitatea de parata, alaturi de Laura Codruța Kovesi, dosar in care sefa DNA are si calitatea de reclamanta, care pretinde daune de 1 milion de lei de la Antena 3 si jurnalistii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis public, luni, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, un mesaj de susținere pentru ministrul justiției, Tudorel Toader. Dragnea a precizat ca a citit raportul in baza caruia Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și a adaugat…

- Bilanțul festivist al DNA de miercuri, in cadrul caruia toți participanții, in frunte cu președintele Klaus Iohannis, și-au declarat susținerea fața de Laura Codruța Kovesi, s-a incheiat pe masura. Dupa ce a justificat incompetența unor subordonați printr-un atac furibund la adresa Curții Constituționale…

- Secția de procurori a CSM a dat aviz negativ cererii de revocare formulate de ministrul justiției, Tudorel Toader, fața de Laura Codruța Kovesi. Stirea CSM a dat aviz negativ pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a emis cel puțin doua minciuni, in timpul discursului din fața Secției de procurori, unde a incercat, marți, sa-și faca apararea fața de „rechizitoriul” ministrului justiției. In primul rand, șefa DNA a susținut ca, in mandatul sau, nu exista nicio condamnare la Curtea…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Intrebat de reporterii Agerpres daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Președintele Romaniei nu poate refuza revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, potrivit legislației in vigoare. Legea 303/2004 nu prevede posibilitatea refuzului președintelui de a revoca un procuror-șef, ci doar refuzul de a numi. Șeful statului doar ia act de propunerea…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, afirma inca o data ca nu exista niciun motiv intemeiat de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Intr-un comunicat transmis, joi seara, de Ministerul Public, procurorul general Augustin Lazar reitereaza ideea…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Procurorul general Augustin Lazar și-a exprimat, joi, susținerea totala pentru DNA și pentru Laura Codruța Kovesi. Asta, in ciuda tuturor informațiilor legate de seria de abuzuri comise de subordonații lui Kovesi, dar și a rapoartelor Inspecției Judiciare care o vizeaza direct pe șefa DNA. “Activitatea…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si, practic, scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul…

- Detalii incredibile apar despre accidentul provocat, in 11 ianuarie 2018, de fostul procuror DNA Eugen Stoina, care a lovit, pe Soseaua Kiseleff, cu Mercedesul sau mai multe masini și și-a spart nasul. Jurnalistul Mihai Gadea a dezvaluit, marți seara, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, detalii…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, va prezenta raportul despre activitatea DNA și va face propunerea “concreta” legata de Laura Codruța Kovesi joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției. Anunțul a fost facut luni de ministrul justiției, pe contul sau de Facebook. “Raport privind activitatea manageriala…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA…

- Victor Alistar, reprezentantul Societatii Civile in CSM (propus de PSD), a criticat luni dimineața, intr-o intervenție la Antena 3, reacția procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in scandalul privind DNA, reproșandu-i ca „nu a scos nicio vorba despre faptul ca intenționeaza sa faca o investigație…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea celor doi polițiști care apar in inregistrarile realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate, in premiera, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Fostul adjunct al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, a declarat, luni seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, prezentata de Mihai Gadea la Antena 3, ca procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu i-au cerut favorizarea…

- Sebastian Ghița a lansat, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, un nou atac la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. “Sunt convins ca va pleca din funcție. Nici domnul Toader, nici domnul Lazar nu vor putea sa o apere de ceea ce va aparea zilele urmatoare”, a spus Ghița. Principalele…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Omul politic despre care Mihaiela Iorga Moraru a vorbit in emisiunea lui Mihai Gadea, potențiala propunere pentru funcțiua de premier, pe care Laura Codruța Kovesi a incercat sa o blocheze, ar fi Eugen Teodorovici, scrie DC News. Potrivit unor surse DCNews, ministrul a carui ascensiune se dorea a fi…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a dezvaluit, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, presiunile pe care șefa DNA le-a facut in dosare pe care anchetatorul le avea in lucru. Moraru Iorga a vorbit despre “imixtiuni” ale șefei DNA in diferite cauze – nu doar in privința modului in…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Guvernul pregatește un proiect de ordonanța de urgența pentru ca salariile nete, pentru angajații part-time din instituțiile publice sa ramana la nivelul lui 2017. Vizați de actul normativ nu sunt, insa, și angajații din sistemul privat, carora li se dimineaza venturile, dupa transferul contribuțiilor…

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorge Ștefan – “Pinalti” – cel care ar fi formulat la DNA denunțul impotriva președintelui CJ, Neamț, Ionel Arsene – și omul de afaceri Adrian Porumboiu s-ar fi intalnit cu Arsene intr-un restaurant din București, iar acolo i-ar fi oferit bani acestuia din urma, pentru…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. „(…) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai Tudose nu…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul afacerilor interne, pentru ca aceasta l-ar fi mințit in legatura cu dorința chestorului Catalin Ionița de a prelua interimar șefia Poliției Romane. Potrivit lui Tudose,…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, intr-un interviu difuzat sambata la Antena 3, ca se va intalni cu reprezentanți ai Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR,…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…