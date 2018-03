Ghiță: "Nu doar Onea si Negulescu fabricau dosare la DNA. Mai e unul Volintiru" Sebastian Ghița a spune ca, in cadrul DNA, nu doar Negulescu și Onea fabricau dosare și șantajau, ci și Danuț Volintiru. Ghița susține ca Volintiru este inregistrat cand șantajeaza diverse persoane in obținerea de denunțuri. Dupa un an de zile vazand cum la DNA Ploiești au fost infaptuite niște crime. Oricine se poate trezi zn situația familiei Cosma sau a mea. Mai este unul la Ploiești, Volintiru, altul Vartic, care se comporta fix ca procurorul Protocala sau Onea. Adica, da-mi-l pe asta, pe celalalt, pe Ghița, pe Popescu, pe Ionescu. Nu știi ce-i cu aștia. … Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

