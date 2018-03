Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita s-a dezlantuit in cel de-al treilea episod din interviul video al lui Ion Cristoiu. Ghita a facut dezvaluiri incredibile despre Victor Ponta si Liviu Dragnea si despre cum li s-ar fi fabricat acestora dosare de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA).Citește…

- "Din 2013 se pregateau, Ponta intrase intr-un mic conflict cu sistemul si se pregateau deja sa-l "surubareasca". Si daca iesea presedinte, lui Ponta ii faceau ce i-au facut lui Iohannis, un dosar, ca sa se asigure ca sunt numiti din nou, ca sa se asigure doamna Kovesi ca e bine aparata. Am spus-o…

- "Trebuie sa ne uitam la DNA ca la o instituție deasupra Constituției, in afara cadrului constituțional. Acest DNA și-a format o lista, un ansamblu, de cetațeni indignați, denunțari, cum a fost in cazul meu, cetațeanul care nu exista, Serghei Petruș", a zis Sebastian Ghița.

- "A mers ca nu avea incotro, ca altfel mergea la puscarie daca nu facea ce spuneau ei", a raspuns Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, la intrebarea daca Liviu Dragnea mergea la petrecerile private organizate de SRI. "Daca cineva crede ca a avut vreo legatura cu serviciile in sensul negativ, e nebun",…

- În contextul clarificarii abuzurilor sistematice ale justiției, solicitarea Premierului României Viorica Dancila de desecretizare a protocoalelor secrete încheiate între instituțiile de forța din România, cu scopul deschiderii de dosare penale opozanților „Deep state”…

- „DNA, astazi, este noua Securitate”, spune Sebastian Ghița, in cel de al treilea episod al interviului luat de Ion Cristoiu. Cum incercau procurorii anticorupție sa ajunga la Victor Ponta, pe atunci premier și candidat la președinție, razboiul acestuia cu Florian Coldea, prim-adjunctul SRI in acel timp…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca la intalnirile de la sediile SRI se statea la rand pentru a o cunoaste pe Laura Codruta Kovesi, cei mai multi cautand protectia printr-o relatia cu aceasta.

- Sebastian Ghița a spune ca, in cadrul DNA, nu doar Negulescu și Onea fabricau dosare și șantajau, ci și Danuț Volintiru. Ghița susține ca Volintiru este inregistrat cand șantajeaza diverse persoane in obținerea de denunțuri. Dupa un an de zile vazand cum la DNA Ploiești au fost infaptuite…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat joi, intr-un interviu MEDIAFAX, ca interviul lui Sebastian Ghita, prezentat miercuri de Evenimentul Zilei, arata mai mult ca o "rafuiala intre gasti", deoarece fostul parlamentar incearca sa spuna doar anumite lucruri, nu tot adevarul."Din punct de vedere…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita, a afirmat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca destinul unui politician a depins foarte mult de realtia pe care o avea cu serviciile de informatii, mentionand ca erau demnitari "prostuti" care nu erau chemati la petrecerile SRI. Intrebat cat…

- In parte a doua a interviului acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, i-a aratat jurnalistului o fotografie stocata in telefon in care Laura Codruta Kovesi este surprinsa la el acasa. „Este o crama, in subsolul casei…

- Una dintre consecintele directe ale confruntarii dintre PSD si sustinatorii Justitiei in forma actuala este o radicalizare fara precedent a discursului lui Liviu Dragnea. Poate fi invocat aici si congresul partidului care i-a conferit puteri sporite nu neaparat inscrise in statut. Primita cu ropote…

- "Ma asteptam la nivelul SRI (n.r.: Verificarea lui Florian Coldea), nu toti stiau ce face Coldea. Am crezut sincer ca la un moment dat niste mecanisme interne vor aduce clarificari. Ii cunosc bine pe acesti doi oameni (n.r.: Coldea si Kovesi) stiu cu ce ambasade au lucrat, stiu ce sprijin puternic au…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma, într-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita, difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura Codruta Kovesi sa fie aratate "între patru

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca a stiut, la ultima întâlnire cu reprezentantii SRI si cei din Comisia de Control ce urmeaza sa i se întâmple, dar a vrut sa

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stia cum functionau lucrurile in sistem, dar posibilitatea de a fi abordat de serviciile straine in Serbia este la fel de mare ca la Bucuresti.

- Intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, a declarat ca nu se considera un fugar si ca a plecat pentru a-si apara viata. Ghita a afirmat ca a discutat cu Florian Coldea de nenumarate ori despre pretinsele…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plecat din functie, asa cum s-a intamplat cu Florian Coldea.

- Evenimentul Zilei a publicat miercuri seara un interviu pe care jurnalistul Ion Cristoiu l-a realizat cu controversatul afacerist Sebastian Ghița, care este judecat in mai multe dosare de corupție in Romania. Interviul este difuzat și de posturile de știri Antena 3 și Romania TV. Potrivit Romania TV,…

- Horia Georgescu, fost sef al Agentiei Nationale de Integritate in perioada 2012-2015, a vorbit, vineri, la Adevarul Live, despe dosarul in care el a fost acuzat de DNA de abuz in serviciu si a fost condamnat, in prima instanta, la patru ani de inchisoare, protocolul ANI cu SRi, dar si reuniunile informale…

- Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte. 19 dosare au indeplinit conditiile si au intrat automat pe buletinele de vot. De asemenea, au fost…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri lista candidatilor pentru functiile puse la bataie in Congresul de sambata. Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte.19…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma…

- Ana Maria Patru: Mi s-a cerut sa-i denunt pe Udrea, Basescu, Dragnea, Ponta, Ghita si colegii de la AEP Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena…

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- Un martor al carui nume apare in mai multe dosare instrumentate in ultimii ani de procurorii DNA Ploiesti, Razvan Alexe, sustine ca a fost obligat sa faca denunturi mincinoase si sa dea „declaratii romantate” in dosarele in care este implicat. Prezent luni la sediul structurii centrale a DNA, unde a…

- Omul de afaceri Razvan Alexe, martor in mai multe dosare de coruptie instrumentate de DNA Ploiesti, a declarat, luni, dupa ce a dat declaratii procurorilor anticoruptie, ca nu l-a denuntat pe Sebastian Ghita, insa a dat declaratii pe care le-a "romantat" la cererea procurorului Negulescu.

- "Am fost chemat pentru a da o declarație in dosarul lui Vlad Cosma. Am fost obligat si constrans sa fac denunturi mincinoase. Obligat sa fac anumite declaratii in anumite dosare impotriva lui Sebastian Ghita. La inceputul inceputului impotriva familiei Cosma. S-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea…

- Razvan Alexe, un controversat afacerist din Ploiești, a fost chemat, luni, la sediul DNA pentru a da delcarații chiar intr-un dosar in care e implicat fostul deputat Vlad Cosma. Alexe il acuza pe procurorul Mircea Negulescu ca obișnuia sa puna presiune pe inculpați și pe martori pentru a face denunțuri.”Am…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera socante afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga referitoare la o solicitare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, de a urgenta un dosar in care era cercetat un ministru ce ar fi putut fi nominalizat…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- "Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele" Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora în anumite dosare s-ar fi încercat fabricarea de probe. Întrebata, la sediul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu ministrul Justitiei despre aspectele relatate in presa, potrivit…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Sebastian Ghița o ataca la baioneta pe Kovesi:…

