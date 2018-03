Stiri pe aceeasi tema

- "Ma mira cum domnul Tudorel tot plimba ideea "ma duc dupa Ghita in Serbia". Cu ce? Cu probele false ale lui Portocala? Dupa ce le-ai facut raport, vii in Serbia cu probele lui Negulescu?", a spus Sebastian Ghita, la Romania TV. Citeste si Sebastian Ghita anunta ca va difuza inregistrarea cu…

- Sebastian Ghița susține ca procurorii DNA de la Ploiesti, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au facut dosare pe probe false pentru oamenii politici pentru ca apoi sa le poata impune numiri in funcții cheie. Ghița susține ca exista inregistrari cu procurorii de la Ploiesti care faceau șantaj prin dosare…

- Sebastian Ghita: Stiu ce sustinere are sefa DNA si inteleg de ce nu a plecat din functie Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege…

- Fostul senator Daniel Savu a postat un mesaj in care condamna abuzurile unitatii "de elita" a DNA, unde procurorul sef Lucian Onea si-a facut de cap, in tandem cu Mircea Negulescu "Portocala", deschizand dosare anumitor politicieni sau afaceristi fara ca faptele penale sa existe in realitate, ci doar…

- Fostul deputat Vlad Cosma se va prezenta, saptamana aceasta, la Inspectia Judiciara a CSM, unde a fost citat pentru a prezenta informatiile pe care le detine cu privire la abuzurile savarsite de procurorii unitatii "haules" a DNA. Se pare ca dezvaluirile ce vor urma sunt fara precedent si vor demonstra…

- Vlad Cosma este audiat luni la Parchetul General, acesta anunțand, printre alte lucruri ca va depune noi inregistrari impotriva procurorilor de elita de la DNA Ploiești, dar și impotriva lui Mircea Negulescu, alias procurorul Portocala. Reamintim ca, in ultima perioada, Vlad Cosma o serie de dezvaluiri…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati…

- Incepand cu anul 2006, fostul procuror Mircea Negulescu, alias “Portocala”, vedeta “unitatii de elita” a DNA de la Ploiesti, a facut obiectul a nu mai putin de 13 plangeri penale, situatia acestor cauze ajungand la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In zece din aceste dosare, plangerile petentilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu s-a implicat in identificarea si eliminarea componentelor abuzive ale unor procurori din cadrul institutiei, facand referire la Mircea Negulescu. „Neimplicarea procurorului-sef in identificarea si eliminarea…

- Apar noi probe care vizeaza controversata secție a Direcției Naționale Anticorupție. Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat inregistrari care arata cum el se afla in sediul DNA Ploiești, impreuna cu trei procurori, printre care și deja faimosul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, in timp ce se punea la…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. …

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- Liniștea așternuta peste DNA de la momentul deciziei Curții Constituționale ce cataloga drept neconstituționala colaborarea in anchete cu SRI, pe motiv ca ofițerii de securitate nu trebuie sa produca probe pentru mediul judiciar, a fost tulburata de o serie de dezvaluiri facute in ultimele zile de Vlad…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Comisia SRI,dupa inregistrarile lui Vlad Cosma: Vrem sa stim daca Dragos e angajat SRI Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- V. Stoica Cel mai nou scandal din sanul Direcției Naționale Anticorupție pare sa fie unul dintre cutremurele care ar putea sa zguduie din temelii modul in care sunt privite anchetele penale, culegerea de probe in anumite dosare aflate in instrumentare și activitațile legate de derularea cercetarilor…

- Noi dezvaluiri bomba in cazul șefului DNA Ploiești, Lucian Onea și procurorul Portocala, care au fost inregistrați de fostul membru al PSD, Vlad Cosma, in timp ce falsificau probe in dosarul in care este implicat Sebastian Ghița.

- "Am fost chemat pentru a da o declarație in dosarul lui Vlad Cosma. Am fost obligat si constrans sa fac denunturi mincinoase. Obligat sa fac anumite declaratii in anumite dosare impotriva lui Sebastian Ghita. La inceputul inceputului impotriva familiei Cosma. S-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea…

- Cum a inregistrat Vlad Cosma discuțiile cu procurorii DNA. Fiul fostului președinte al Consiliului Județean Prahova i-a inregistrat pa anchetatori chiar in birourile acestora cu ajutorul unui dispozitiv care nu a fost detectat de aparatura de control de la intrarea in sediul DNA Ploiești, scrie adevarul.ro…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a comentat dezvaluirile incendiare ale fostului deputat Vlad Cosma. El face apel la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente dupa izbucnirea scandalului legat de ultimele inregistrari cu procurorul Portocala, pe numele…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doua randuri de dezvaluiri facute ieri in ceasul nopții demonstreaza, de data asta fara nici un fel de echivoc, ca Dirceția Naționala Anticorupție este o instituție cangrenata. Iar cangrena – poate confirma acest lucru orice medic – pentru a nu se generaliza, trebuie extirpata.…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…