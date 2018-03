Stiri pe aceeasi tema

- "Ma mira cum domnul Tudorel tot plimba ideea "ma duc dupa Ghita in Serbia". Cu ce? Cu probele false ale lui Portocala? Dupa ce le-ai facut raport, vii in Serbia cu probele lui Negulescu?", a spus Sebastian Ghita, la Romania TV. Citeste si Sebastian Ghita anunta ca va difuza inregistrarea cu…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. Asta i-a spus-o chiar Basescu, iar actualul lider PMP are inregistrari cu Laura…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Chermezele de la vilele de protocol ale SRI revin in discuția dintre Ion Cristoiu și Sebastian Ghița. Cine o chema pe Laura Codruța Kovesi, cu cine avea discuții private. Fostul deputat descrie și un episod important: de la ce s-au certat Victor Ponta și Florian Coldea.

- In timp ce scandalurile din jurul șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, incep sa scape de sub control, in sensul in care interviul acordat de fostul deputat Sebastian Ghița jurnalistului ion Cristoiu a starnit multe controverse mai vechi in legatura cu procurorul, fostul președinte, traian Basescu, se distanțeaza…

- Sebastian Ghița a facut noi dezvaluiri, in cel de-al treilea episod din interviul realizat de Ion Cristoiu la Belgrad! Conform fostului deputat PSD, Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea aveau legaturi cu CIA.”Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta…

- Jurnalistul Ion Cristoiu face noi dezvaluiri dupa celebrul interviu video luat fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul a vorbit despre celebra poza pe care Ghita i-a aratat-o. Cristoiu se jura ca in acea imagine ar fi sefa DNA,…

- "Nu puteam sa las o minciuna sa dainuie in spatiul public. Aici ma refer la (Sebastian n.r.) Ghita, la interviul lui, el spune asa: 'L-am vazut pe Becali de 100 de ori la SRI si vorbind cu Coldea si cu Maior' si eu vin si spun: 'Nu il cunosc pe Coldea, nu am dat in viata mea mana cu el, nu am vorbit…

- Omul de afaceri Gigi Becali a negat vehement, intr-o conferința de presa, dezvaluirile lui Sebastian Ghița, potrivit carora acesta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea. Becali a mai precizat ca nu o cunoaște personal nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In schimb, a recunoscut ca l-a contactat o…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca la intalnirile de la sediile SRI se statea la rand pentru a o cunoaste pe Laura Codruta Kovesi, cei mai multi cautand protectia printr-o relatia cu aceasta.

- Reacția ”propagandiștilor lui Kovesi” este proasta, dupa ce Sebastian Ghița i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o imagine in care se afla alaturi de Laura Codruța Kovesi la un eveniment privat, considera Mircea Badea. ”O sa comentam reacția propagandiștilor lui Kovesi, care este proasta.…

- „Mizeria puturoasa nu se va numi niciodata jurnalism”, susține jurnalista Sorina Matei intr-o postare pe Facebook, care critica in termeni extremi de duri interviul acordat de Sebastian Ghița lui Ion Cristoiu. Jurnalista susține ca „ținta unica” a acestui interviu, care este „un deal, sub forma unei…

- Sebastian Ghița a relatat un episod dintre el și Laura Codruța Kovesi! Astfel, conform lui Ghița, șefa DNA l-ar fi amenințat ca il va aresta daca va mai vorbi, chiar și la telefon, cu Elena Udrea.”Intr-o zi, Kovesi a venit nervoasa, asculta telefoanele prin București, și mi-a zis: ”daca te…

- Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghița si data publicitatii de Evenimentul zilei s-a terminat cu momentul in care fostul deputat ii arata o fotografie din telefonul sau. In acest al doilea episod, fostul deputat vorbeste despre persoanele care apar in imagine, alaturi…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat joi seara, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca fotografia care dovedește ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, l-a vizitat acasa, este de fapt un stop-cadru dintr-un film. Mai mult, omul de afaceri a spus ca aceasta nu…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Sebastian Ghița a relatat un episod halucinant dintr ele și Laura Codruța Kovesi! Astfel, conform lui Ghița, șefa DNA l-ar fi amenințat ca il va aresta daca va mai vorbi, chiar și la telefon, cu Elena Udrea.”Intr-o zi, Kovesi a venit nervoasa, asculta telefoanele prin București, și mi-a zis:…

- Sebastian Ghita s-a dezlantuit in partea a doua a interviului video acordat lui Ion Cristoiu. Fostul deputat a oferit amanunte picante despre prima lui intalnire cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ghita spune ca a stat la coada pentru a da mana cu procurorul.Citește și: Mișcare inedita a companiei…

- "Va rog sa nu aratați aceasta fotografie la camera. Este o crama, in subsolul casei mele. Este un loc de ținut vinurile. Sunt trei persoane, printre care și membrii familiei mele. Mai erau și alte persoane acolo. Nu am avut nicio relație sentimentala cu doamna Kovesi. Eram mult mai relaxați in acea…

- Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghița s-a terminat cu momentul in care fostul deputat ii arata o fotografie din telefonul sau. In acest al doilea episod, fostul deputat vorbeste despre persoanele care apar in imagine, alaturi de Laura Codruța Kovesi. Fotografia a fost…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Așteapta sa vada o țara intreaga fotografia din telefonul lui Sebastian Ghița. De fapt, o reuniune a unor tovarași de petrecere, petrecuta in urma cu mai mulți ani. Are aceasta imagine vreo semnificație? In mod straniu, raspunsul este pozitiv. Respectiva reuniune de familie…

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Controversatul afacerist fugar Sebastian Ghița, fondator al postului Romania TV, a fost rugat de jurnalistul Ion Cristoiu sa-i arate o fotografie care sa dovedeasca faptul ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar fi fost acasa la fostul parlament. Omul de afaceri i-a aratat o fotografie din telefon in…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in aceasta seara. Ghita i-a lovit dur pe Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, marii sai dusmani. In primul interviu video de dupa fuga de la finalul lui 2016, fostul deputat a atacat in rafale.Citeste si: Abia acum s-a aflat: Cu ce a plecat,…

- Sebastian Ghita, prins în Serbia dupa ce a fugit din România, unde era anchetat de DNA, a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si întelege de ce nu a plecat

- Ion Cristoiu a spus, miercuri seara, la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, faptul ca Dan Voiculescu era ținta CIA! Jurnalistul a relatat ca Sebastian Ghița se intalnea, aproape saptamana, alaturi de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, cu șeful antenei CIA din Romania.…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plecat din functie, asa cum s-a intamplat cu Florian Coldea.

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița a oferit cateva dezvaluiri incendiare la Romania TV, cu privire la scandalurile privind neregulile din cadrul DNA. Mogulul susține ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi este „o bandita” și ca nu era in masura sa fie la conducerea DNA.

- Omul de afaceri Sebastian Ghița a oferit cateva dezvaluiri incendiare la Romania TV, cu privire la scandalurile privind neregulile din cadrul DNA. Mogulul susține ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi este „o bandita” și ca nu era in masura sa fie la conducerea DNA.

- Laura Codruta Kovesi acuza politicieni de top si oameni de afaceri ca incearca sa submineze Directia Nationala Anticoruptie, in contextul in care Romania a atras ingrijorarea liderilor europeni in ceea ce priveste statul de drept, noteaza Financial Times.

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu un nou atac dur. De data aceasta, in colimator au intrat atat Laura Codruta Kovesi, cat si fostul deputat PSD, Sebastian Ghita. Jurnalistul sustine ca justitia trebuie infaptuita de procurori profesionisti, nu cu infractori. "O institutie ca DNA nu poate fi condusa…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in aceste zile asistam la "un linsaj bine orchestrat" la adresa DNA, el adaugand ca formatiunea sa o sustine "categoric" pe Laura Codruta Kovesi pentru a asigura in continuare conducerea institutiei. "In aceste zile functioneaza…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Sebastian Ghița a lansat, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, un nou atac la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. “Sunt convins ca va pleca din funcție. Nici domnul Toader, nici domnul Lazar nu vor putea sa o apere de ceea ce va aparea zilele urmatoare”, a spus Ghița. Principalele…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a sustinut duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta ar fi fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si ar fi fost vazuta de lautari si de chelneri, el precizand ca se…

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Fostul deputat Sebastian Ghita vine cu noi dezvaluiri si sustine ca Laura Codruta Kovesi a fost la el acasa, la Ploiesti, cu ocazia unui eveniment privat. Tot el lanseaza insa si un atac dur la adresa sefei DNA, despre care spune ca a ajuns "o nemernica, o...

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Laura Codruța Kovesi este parata intr-un nou dosar. Mai exact, șefa DNA a fost data in judecata de procurorul Doru Țuluș pentru anularea ordinului de revocare din DNA. Mai exact, Țulus ii cere lui Kovesi sa ii plateasca despagubiri in valoare de... 1 leu. Acțiunea de la Curtea de Apel București (CAB)…

- Laura Codruța Kovesi este parata intr-un nou dosar. Mai exact, șefa DNA a fost data in judecata de procurorul Doru Țuluș pentru anularea ordinului de revocare din DNA. Mai exact, Țulus ii cere lui Kovesi sa ii plateasca despagubiri in valoare de 1 leu. Actiunea de la Curtea de Apel București (CAB) a…

- Olguta Vasilescu: Viorica Dancila nu stie mai nimic despre K2 si T14 Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca a intrebat-o pe Viorica Dancila, in sedinta CExN in care a fost votata ca propunere de premier din partea formatiunii, daca stie unde sunt sediile SRI K2 si T14. Olguta…