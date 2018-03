Stiri pe aceeasi tema

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca procurorii DNA au falsificat probe in dosarul care-l vizeaza si ca sefa DNA minte atunci cand spune ca au fost recuperate prejudicii semnificative in cauzele penale.

- Sebastian Ghița pare sa devoaleze un plan mai puțin știut despre Victor Ponta, deși, la acea vreme, existau zvonuri. Conform afaceristului fugit in Serbia, Ponta a devenit o ținta pentru ca ”nu mai asculta”, lasand sa se ințeleaga ca cei de care fostul premier nu mai asculta nu erau nicidecum membrii…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- Sebastian Ghita isi continua razboiul total, de la distanta, cu sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit despre sechestrele pe care le-a avut pe avere, dar a si comparat-o pe Kovesi cu o proczroare comunista.Citește și: Lovitura grea pentru Klaus Iohannis:…

- Fostul parlamentar Sebasrtian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca nu sunt reale informatiile potrivit carora Victor Ponta facea liste cu baronii din PSD, impreuna cu sefii SRI, sustinand ca pesedistii se trezeau cu mascatii peste ei.

- In timp ce scandalurile din jurul șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, incep sa scape de sub control, in sensul in care interviul acordat de fostul deputat Sebastian Ghița jurnalistului ion Cristoiu a starnit multe controverse mai vechi in legatura cu procurorul, fostul președinte, traian Basescu, se distanțeaza…

- "A mers ca nu avea incotro, ca altfel mergea la puscarie daca nu facea ce spuneau ei", a raspuns Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, la intrebarea daca Liviu Dragnea mergea la petrecerile private organizate de SRI. "Daca cineva crede ca a avut vreo legatura cu serviciile in sensul negativ, e nebun",…

- Marian Vanghelie sustine ca fostul deputat Sebastian Ghita isi dorea sa ajunga premier, precizand ca Victor Ponta l-ar fi numit in functie in defavoarea lui George Maior, intentionand ca la sefia SRI sa il numeasca pe Gabriel Oprea, daca Ponta ar fi ajuns presedinte. „Am avut o discutie cand Ponta ajunsese…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca in acest moment nu se impune demararea unei proceduri disciplinare impotriva procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a unor informatii aparute...

- Fostul premier Victor Ponta susține, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca nu a fost la intalnirea pe care o invoca Sebastian Ghița, cu Laura Codruța Kovesi. Ponta este convins ca Sebastian Ghița mai are multe de spus.”Sebastian Ghița a aratat, deocamdata, un lucru pe care eu l știam…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca la intalnirile de la sediile SRI se statea la rand pentru a o cunoaste pe Laura Codruta Kovesi, cei mai multi cautand protectia printr-o relatia cu aceasta.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat joi, intr-un interviu MEDIAFAX, ca interviul lui Sebastian Ghita, prezentat miercuri de Evenimentul Zilei, arata mai mult ca o "rafuiala intre gasti", deoarece fostul parlamentar incearca sa spuna doar anumite lucruri, nu tot adevarul."Din punct de vedere…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita, a afirmat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca destinul unui politician a depins foarte mult de realtia pe care o avea cu serviciile de informatii, mentionand ca erau demnitari "prostuti" care nu erau chemati la petrecerile SRI. Intrebat cat…

- Aflat intr-o intervenție telefonica, Sebastian Ghița a declarat la A3 ca și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. In plus, conform lui Ghița, in aceleași locații, au mers și merg Cozmin Gușa, Rareș Bogdan, Gigi Becali…

- In parte a doua a interviului acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, i-a aratat jurnalistului o fotografie stocata in telefon in care Laura Codruta Kovesi este surprinsa la el acasa. „Este o crama, in subsolul casei…

- Președintele comisiei de cultura și mass-media din Camera Deputaților, Gigel Știrbu (PNL), a transmis o scrisoare directorului TVR Doina Gradea, in care a invitat-o pe aceasta la audieri in comisie pe tema difuzarii de catre TVR, miercuri seara, a interviului cu Sebastian Ghița, aflat in Serbia.

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni - Antena 3, B1 TV, Romania TV si principalul post public de televiziune,…

- "Ma asteptam la nivelul SRI (n.r.: Verificarea lui Florian Coldea), nu toti stiau ce face Coldea. Am crezut sincer ca la un moment dat niste mecanisme interne vor aduce clarificari. Ii cunosc bine pe acesti doi oameni (n.r.: Coldea si Kovesi) stiu cu ce ambasade au lucrat, stiu ce sprijin puternic au…

- Ofensiva mediatica fara precedent în mass-media din România! Un interviu realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghita, fugit în Serbia, a fost difuzat concomitent pe patru posturi de televiziune, inclusiv la postul public.

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca a stiut, la ultima întâlnire cu reprezentantii SRI si cei din Comisia de Control ce urmeaza sa i se întâmple, dar a vrut sa

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stia cum functionau lucrurile in sistem, dar posibilitatea de a fi abordat de serviciile straine in Serbia este la fel de mare ca la Bucuresti.

- TVR, televiziunea falimentara sustinuta din bani publici intra in hora penalilor si difuzeaza un interviu controversat cu noul star al luptei cu statul dupa ce a fost abonat la contracte cu statul, Sebastian Ghita. Asa se face ca patru televiziuni transmit de la ora 21.00, interviul pe care Ion Cristoiu…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca a stiut, la ultima intalnire cu reprezentantii SRI si cei din Comisia de Control ce urmeaza sa i se intample, dar a vrut sa il priveasca pe prim adjunctul SRI, Florian Coldea, in ochi.

- Intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, a declarat ca nu se considera un fugar si ca a plecat pentru a-si apara viata. Ghita a afirmat ca a discutat cu Florian Coldea de nenumarate ori despre pretinsele…

- Evenimentul Zilei a publicat miercuri seara un interviu pe care jurnalistul Ion Cristoiu l-a realizat cu controversatul afacerist Sebastian Ghița, care este judecat in mai multe dosare de corupție in Romania. Interviul este difuzat și de posturile de știri Antena 3 și Romania TV. Potrivit Romania TV,…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat, la Belgrad, un interviu filmat peste patru ore lui Ion Cristoiu.

- V.S. Ion Cristoiu este primul jurnalist roman care a reușit sa realizeze un interviu video – fața in fața – cu fostul deputat de Prahova Sebastian Ghița, dupa plecarea acestuia in Serbia, la finalul anului 2016. Cotidianul “Evenimentul Zilei” va da publicitații atat video, cat și in ediția tiparita,…

