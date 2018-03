Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese la rampa cu noi dezvaluiri socante. Miliardarul i-a marturisit lui Ion Cristoiu intr-un interviu video realizat la Belgrad cu au fost audierile de dupa arestarea din Serbia. Mai mult, Ghita a lansat un nou atac la adresa procurorilor si a spus ca judecatorul…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița face dezvaluiri, in episodul al patrulea al interviului cu Ion Cristoiu, despre prezidențialele din 2014, dar și despre Cazul Voiculescu, Operațiunea Adrian Sarbu și relația dintre Monica Macovei și Florian Coldea. Interviul integral il veți putea urmari marți seara,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca lunea viitoare se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Sebastian Ghita, care a fugit in aceasta tara. "Lunea viitoare, pe 26 (martie -…

- Ion Cristoiu a obținut informații ce vizeaza jocurile din culisele politicii romanești. Fostul deputat urmeaza sa lamureasca mai multe aspecte care au ramas tulburi, dupa plecarea in Serbia. Prima parte a interviului a fost difuzata pe 14 martie. Sebastian Ghița a vorbit despre seara in care…

- Este scandal monstru, dupa ce Televiziunea Romana a difuzat interviul acordat de fostul deputat Sebastian Ghita jurnalistului Ion Cristoiu.Vicepresedintele ALDE, deputatul Alexandru Baisanu, sustine ca demersul de chemare la raport a directorului interimar al TVR nu este altceva decat o actiune de…

- Reacția ”propagandiștilor lui Kovesi” este proasta, dupa ce Sebastian Ghița i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o imagine in care se afla alaturi de Laura Codruța Kovesi la un eveniment privat, considera Mircea Badea. ”O sa comentam reacția propagandiștilor lui Kovesi, care este proasta.…

- Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghița si data publicitatii de Evenimentul zilei s-a terminat cu momentul in care fostul deputat ii arata o fotografie din telefonul sau. In acest al doilea episod, fostul deputat vorbeste despre persoanele care apar in imagine, alaturi…

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita a facut-o si pe Elena Udrea sa iasa la rampa. Fosta blonda de la Cotroceni a vorbit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu despre relatia pe care a aveau George Maior si Florian Coldea,primi doi oameni din SRI cu fostul presedinte,…

- Sebastian Ghița a declarat ca fotografia in care ar aparea Laura Codruța Kovesi la el acasa este “un stop-cadru de pe un film”. El a spus ca va face aceasta fotografie publica, in curand. “Este o promisiune in fața tuturor oamenilor”, a declarat acesta, continuand relatarile cu privire la șefa DNA.…

- In parte a doua a interviului acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, i-a aratat jurnalistului o fotografie stocata in telefon in care Laura Codruta Kovesi este surprinsa la el acasa. „Este o crama, in subsolul casei…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a prezentat joi, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu o poza pe mobil in care procurorul-sef al DNA Laura Kovesi aparea "alaturi de o doamna frumoasa si un domn mai carunt", dupa cum s-a exprimat jurnalistul, caruia Ghita i-a aratat fotografia.

- Un interviu realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghița in Serbia a ajuns sa fie preluat simultan de patru televiziuni: trei de știri plus televiziunea naționala. Toate in același timp. Dupa difuzarea interviului, președintele Comisiei de cultura, Gigel Știrbu, a declarat ca i-a trimis directorului…

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- Sebastian Ghita iese la rampa cu noi dezvaluiri despre statul paralel si despre legaturile stranse dintre marii lideri politici si capii serviciilor. Cel putin asta sustine jurnalistul Dan Andronic ca va contine, pe scurt, episodul 2 din interviul realizat de Ion Cristoiu cu fostul deputat, aflat…

- "Ma asteptam la nivelul SRI (n.r.: Verificarea lui Florian Coldea), nu toti stiau ce face Coldea. Am crezut sincer ca la un moment dat niste mecanisme interne vor aduce clarificari. Ii cunosc bine pe acesti doi oameni (n.r.: Coldea si Kovesi) stiu cu ce ambasade au lucrat, stiu ce sprijin puternic au…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara de EVZ, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu șefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei,…

- Sebastian Ghita a continuat seria atacurilor in rafala la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa fostului adjunct SRI, Florian Coldea. Imediat dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu, Ghita a intrat in direct la Romania TV si 'i-a distrus' pur si simplu pe cei doi.Citeste…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, voia sa il bage in celula cu batausi, ca nu putea convinge autoritatile in legatura cu intentiile acestuia, motiv pentru care a ales sa fuga si a spus…

- Sebastian Ghita: Stiu ce sustinere are sefa DNA si inteleg de ce nu a plecat din functie Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege…

- Intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, a declarat ca nu se considera un fugar si ca a plecat pentru a-si apara viata. Ghita a afirmat ca a discutat cu Florian Coldea de nenumarate ori despre pretinsele…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a raspuns la o intrebare cheie. In primul interviu video de la fuga in Serbia, Ghita a raspuns fara menajamente la intrebarea lui Ion Cristoiu. Este sau nu ofiter acoperit?Citește și: Acum s-a aflat! Cui i-a trimis bani milionara Israela Vodovoz, cu doar…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- „Nu am discutat (despre cazul lui Sebastian Ghița - n.r.) dar ulterior am aflat ca vreți sa intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte care mi-a spus ca nu știe, dar, cu siguranța, lucrurile sunt pe fagașul normal, instanțele delibereaza și se va da un verdict in aceasta chestiune. Mai…

- Compania Teamnet, înfiintata de Sebastian Ghita, a semnat, în aprilie 2017, tocmai când fostul deputat fugar era cautat de autoritatile române, un contract de peste un milion de euro cu Ministerul sârb de Finante.

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- V. Stoica Cel mai nou scandal din sanul Direcției Naționale Anticorupție pare sa fie unul dintre cutremurele care ar putea sa zguduie din temelii modul in care sunt privite anchetele penale, culegerea de probe in anumite dosare aflate in instrumentare și activitațile legate de derularea cercetarilor…

- La 10 zile de la inacceptabila ”spalare pe maini” a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, in prescrierea mega-dosarului ”Microsoft” , explodeaza – perfect controlat și coordonat – mai multe petarde anti-justiție. Ele au fost aruncate din buncarul media al celor mai mari talhari din banii statului,…

- Ghita: Kovesi a fost acasa la mine la Ploiesti Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta. "Pâna în 2014, aveam relatii…