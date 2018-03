Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in aceasta seara. Ghita i-a lovit dur pe Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, marii sai dusmani. In primul interviu video de dupa fuga de la finalul lui 2016, fostul deputat a atacat in rafale.Citeste si: Abia acum s-a aflat: Cu ce a plecat,…

- In primul interviu cu Sebastian Ghița, fostul deputat PSD a facut referiri și la inregistrarile trimise in plic in țara , spunand ca a vrut sa atraga atenția asupra lucrurilor care i se intampla și ca nu știa daca il va calca sau nu o mașina. In interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu și difuzat…

- Sebastian Ghita i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o fotografie din telefon in care sustine ca apare sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) la el acasa, cerand ca imaginea sa nu fie facuta publica. Omul de afaceri o acuza pe Laura Codruta Kovesi ca „nu spune adevarul" atunci cand neaga toate…

- Ion Cristoiu a spus, miercuri seara, la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, faptul ca Dan Voiculescu era ținta CIA! Jurnalistul a relatat ca Sebastian Ghița se intalnea, aproape saptamana, alaturi de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, cu șeful antenei CIA din Romania.…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a continuat seria dezvaluirilor de dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit un episod incredibil. Acesta sustine ca seful PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost amenintat de ambasadorul Belgiei pe…

- Sebastian Ghita a continuat seria atacurilor in rafala la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa fostului adjunct SRI, Florian Coldea. Imediat dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu, Ghita a intrat in direct la Romania TV si 'i-a distrus' pur si simplu pe cei doi.Citeste…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, voia sa il bage in celula cu batausi, ca nu putea convinge autoritatile in legatura cu intentiile acestuia, motiv pentru care a ales sa fuga si a spus…

- Sebastian Ghita: Stiu ce sustinere are sefa DNA si inteleg de ce nu a plecat din functie Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege…

- Intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, a declarat ca nu se considera un fugar si ca a plecat pentru a-si apara viata. Ghita a afirmat ca a discutat cu Florian Coldea de nenumarate ori despre pretinsele…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- DNA i-a chemat la audieri pe mai mulți jurnaliști de la Romania TV, dupa ce televizunea a difuzat celebrele inregistrari cu Sebastian Ghița! Parchetul General a deschis un dosar, care, ulterior, a fost inchis. Procurorii voiau sa afle cum ajungeau la sediul televiuziunii imaginile cu Ghița. Nu au…

- Sebastian Ghita a raspuns timp de 4 ore intrebarilor lui Ion Cristoiu, intr-un interviu-fluviu care a avut loc la Belgrad. Omul de afaceri a facut dezvaluiri despre Laura Codruta Kovesi, dar si despre Florian Coldea. "Nu sunt un fugar. E moment sa spunem ca atunci cand viata unui om este in pericol…

- Evenimentul Zilei a publicat miercuri seara un interviu pe care jurnalistul Ion Cristoiu l-a realizat cu controversatul afacerist Sebastian Ghița, care este judecat in mai multe dosare de corupție in Romania. Interviul este difuzat și de posturile de știri Antena 3 și Romania TV. Potrivit Romania TV,…

- Sebastian Ghița a oferit primul interviu video, dupa fuga din Romania! In 20 decembrie 2016, Ghița pleca din țara, de frica unei eventuale arestari. Primele imagini cu Ghița, cateva poze, il aratau ras in cap și cu barba.”Pentru a nu fi recunoscut, te ajuta o schimbare.”, a spus Sebastian…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat lui Ion Cristoiu un interviu filmat de peste patru ore, la Belgrad. Dezvaluirile explozive ale lui Ghita vor…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat, la Belgrad, un interviu filmat peste patru ore lui Ion Cristoiu.

- Vlad Cosma a prezentat, marți seara, la Antena 3, o noua inregistrare cu procurorii DNA Ploiești! Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, e acuzat ca ar fi prezentat doua documente false judecatorilor de la ICCJ. Astfel, Cosma spune ca Onea a trimis la ICCJ, in anul 2017, un document in care afirma și certifica…

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Vesti minunate pentru efa DNA! Dupa ce procurorii CSM au respins cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, Radio France Internationale (RFI) a desemnat-o pe sefa anticoruptie personalitatea europeana a saptamanii.Postul public francez aminteste ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a prezentat astazi raportul de activitate al DNA pe anul 2017.La eveniment este present si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, lipsind insa ministrul Justitiei, Tudorel Toader.La venire, Klaus Iohannis a precizat:Suntem departe…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii delibereaza marti asupra propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, dupa ce Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi si-au prezentat punctele de vedere. Ministrul Tudorel Toader a prezentat…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Realizatorul Tv Rareș Bogdan arunca „bomba” intr-o postare pe Facebook, susținand ca ministrul Tudorel Toader a prezentat un raport „care nu aparține Ministerului Justiției”. Reacția lui Rareș Bogdan vine dupa ce site-ul ministerului a fost blocat, dupa anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca refuzul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta in fata Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 reprezinta o incalcare a autoritatii Parlamentului. In declaratia de presa organizata la sediul Ministerului…

- "Raportul pe care domnul ministru Tudorel Toader l-a prezentat astazi in fata presei a fost unul extrem de profesionist, bazat pe lege, cu argumente foarte clare, solide si de netagaduit. Concluzia pe care a tras-o era fireasca, ca urmare a acestui raport. Era fireasca de altfel si ca urmare a evolutiei…

- Uniunea Salvati Romania a reactionat dupa Tudorel Toader a anuntat ca propune revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, acuzand ca actiunile ministrului “sunt o dovada de atentat la independența sistemului judiciar din Romania”. USR condamna “decizia politica” luata de Toader și cere…

- A fost macel la Directia Nationala Anticoruptie! Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi (foto) a asteptat trei zile ca-n povesti ca sa iasa public pentru a da explicatii cu privire la dezvaluirile extrem de grave pe care le-a facut fostul deputat Vlad Cosma prin inregistrari, incepand…

- Conferința de presa susținuta de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi a infuriat-o la culme pe Elena Udrea. Blonda a avut o reacție destul de violenta fața de declarațiile procurorului-șef și, intr-un mesaj postat pe Facebook, i-a adus Laurei Kovesi cuvinte grele.

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Victor Ponta e acuzat, de DNA Ploiesti, ca a primit 220.000 de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghita un loc eligibil la alegerile din 2012. Este vorba despre dosarul intitulat ”dosarul Tony Blair”, iar Vlad Cosma a facut noi dezvaluiri, luni seara, la Antena 3. Astfel, conform lui Cosma, șeful…

- Noi dezvaluiri bomba in cazul șefului DNA Ploiești, Lucian Onea și procurorul Portocala, care au fost inregistrați de fostul membru al PSD, Vlad Cosma, in timp ce falsificau probe in dosarul in care este implicat Sebastian Ghița.

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a vorbit despre presupusa relatie pe care ar fi avut-o cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit ca i-a spus lui Kovesi ce facea Mircea Negulescu la DNA Prahova. Kovesi s-ar fi bucurat ca cel poreclit…

- Ministrul Justiției a declarat, azi, ca va lua o decizia la București cu privire la conducerea DNA, însa nu are sens sa mai sesizeze Inspecția Judiciara, deoarece aceasta ar amâna mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat știu ca sunt. Presiuni…

- Membrii comisiei de ancheta in cazul Sufrageria au prezentat raportul in fața parlametarilor. Aceștia susțin ca exista elemente care sa arate neregulile comise de șefa DNA. Raportul a fost adoptat de Plenul comun al Parlamentului, cu 205 voturi pentru. Membrii comisiei au acuzat-o…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- Laura Codruta Kovesi, prin institutia pe care o conduce, a iesit la tac in razboiul pe care il duce cu Antena 3. Astfel, institutia pe care o conduce a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca trei persoane au pus la cale un complot asupra acestei institutii. Astfel, aceasta a subliniat…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Inspectia Judiciara, decizie in urma acuzațiilor la adresa procurorilor DNA Conducerea Inspectiei Judiciare s-a sesizat din oficiu, astazi, în legatura cu afirmatiile facute în spatiul public de procurorul Mihaiela Moraru Iorga si de fostul deputat Vlad Cosma, urmând sa stabileasca…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, despre dezvaluirile Mihaelei Moraru, ca DNA ar trebui refacuta din temelii, pentru ca, in opinia sa, credibilitatea institutiei s-a prabusit. Potrivit senatorului, Laura Codruța KOvesi nu mai poate ramane in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. ”Cel…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, inainte de sedinta Biroului Permanent al PSD,ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze din fruntea DNA, iar institutia refacuta din temelii. Reactia lui Serban Nicolae vine dupa ce fostul deputat PSD Vlad Cosma a dezvaluit ca procurorii DNA…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Dupa indelungi abuzuri si multe dosare fabricate la comanda unor procurori protejati de insasi sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, omul de afaceri Sebastian Ghita, fostul deputat Vlad Cosma, dar si sora acestuia din urma, Andreea Cosma, au detonat bomba inceputului de an. Sinteza…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta.

- Afirmatii socante ale lui Sebastian Ghita in direct la Antena 3. Fostul deputat a continuat seria dezvaluirilor halucinante si acuzatiile la adresa Laurei Codruta Kovesi au curs una dupa cealalta. Mai mult, Ghita spune ca ar mai putea iesi la iveala si alte dezvaluiri incendiare despre sefa DNA.Citeste…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…