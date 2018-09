Stiri pe aceeasi tema

- Llidera Partidului Național Liberal Vitalia Pavlicenco, intr-o postare pe blogul personal, a scris ca acum, dupa ce PLDM a devenit al treilea partid cu statut pro-unire, urmand exemplul PNL și PUN, a venit timpul de gandit o opțiune politica electorala, cu bataie lunga pe viitor, transmite IPN.

- Elevii unei școli din Timișoara invața in containere metalice, dotate cu banci, catedra și tabla. Masura inedita a fost luata de autoritați pentru a rezolva problema supra-aglomerarii și urmeaza a fi extinsa și in alte instituții de invațamant din oraș. Lucrarile de amenajare ale containerelor metalice…

- Statul va cheltui mai mult pentru pranzul elevilor din scolile profesionale. Guvernul va examina, astazi, un proiect de lege care prevede majorarea cu doi lei a normei banești pentru asigurarea cu o masa gratuita. Astfel, pentru alimentatie se vor da zilnic 12 lei.

- Elevii salajeni, care urmeaza cursurile unor școli profesionale, vor primi cate 200 de lei, burse profesionale, in anumite condiții, dintr-o linie de fonduri europene de 81 de milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a UE. Acești bani europeni ar putea stimula invațamantul profesional,…

- In timpul facultatii, Rares Banescu a inceput cu un job in vanzari, ulterior s-a angajat intr-o agentie de marketing, a continuat cu un job in business development, iar intre timp a realizat un MBA cu extindere in Canada. La 26 de ani a decis sa-si...

- Bursele elevilor din invatamantul profesional ar putea creste de la 200, la 250 de lei, potrivit unui proiect supus dezbaterii publice de Ministerul Educației, unul dintre scopurile majorarii fiind scaderea abandonului scolar al elevilor si asigurarea accesului egal la educatie.“Prezentul…

- Proprietarii de cladiri din Capitala risca sa fie amendati intre 5.000 si 8.000 de lei daca nu vor reabilita fatadele imobilelor detinute, potrivit unui proiect al Primariei Capitalei, unde se precizeaza ca cei care nu isi permit constructiile pot primi ajutor de la municipalitate.