Stiri pe aceeasi tema

- ''Guvernul a sustinut constant ca iesirea din UE este vointa poporului. Noi trebuie sa punem capat acestei afirmatii prin a demonstra puterea sprijinului public acum pentru ramanerea in Uniunea Europeana'', se arata in textul unei petitii online. Cel puțin 700.000 de persoane au semnat petitia de…

- Ministrul de stat german pentru afaceri europene, Michael Roth, a cerut marti Londrei sa vina "in sfarsit" cu propuneri concrete in privinta procesului de iesire din Uniunea Europeana, relateaza Reuters preluata de Agerpres. "Rabdarea noastra, a Uniunii Europene, este puternic testata in acest…

- Ministrul de stat german pentru afaceri europene, Michael Roth, a cerut marti Londrei sa vina "in sfarsit" cu propuneri concrete in privinta procesului de iesire din Uniunea Europeana, relateaza Reuters. "Rabdarea noastra, a Uniunii Europene, este puternic testata in acest moment", a declarat Roth presei…

- UPDATE: Deputatii britanici au adoptat, joi, o motiune a guvernului care prevede o amanare a Brexitului, precum si un nou vot privind acordul de retragere a Marii Britanii din UE negociat de Theresa May cu autoritatile de la Bruxelles. Aceste evolutii ofera o "bula de oxigen" primului ministru Theresa…

- Vicepresedintele Partidului National Scotian (SNP), Keith Brown, a afirmat ca miscarea pentru independenta ar putea merge inainte cu un nou vot privind iesirea Scotiei din componenta Regatului Unit, chiar daca un astfel de scrutin nu va fi autorizat de catre parlamentul de la Londra, relateaza agentia…

- Un britanic convertit la islam, care a jurat supunere Statului Islamic, a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata pentru planuirea unui atentat pe Oxford Street, o strada comerciala aglomerata din centrul Londrei, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis face…

- UE nu va redeschide acordul de retragere a Marii Britanii din blocul comunitar, nici macar in ce priveste controversata prevedere a “plasei de siguranta” (“backstop”), a declarat luni negociatorul-sef al UE, Michel Barnier. Acesta a indicat însă că soluţii…

- Tanarul manager al unui restaurant din Londra, Abdul Muhaimen, si-a achitat facturile din primul an de facultate castigand de pe urma unei tendinte in crestere, veganismul, relateaza luni Reuters. Impreuna cu tatal sau, proprietarul restaurantului City Spice, si cu maestrul bucatar recompensat cu stele…