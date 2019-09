Stiri pe aceeasi tema

- Intamplarea a avut loc miercuri, in Parcul Crang din Buzau. Cei doi copii se jucau in apropierea sediului unei societați care se afla in subordinea Consiliului Local Municipal. La un moment dat, copiii au dat mingea peste gard, in curtea societații din Crang. Micuții au intrat pentru a o recupera, dar…

- Piața centrala din Falticeni va intra in ample lucrari de modernizare in baza unui proiect al municipalitații. Contractul de execuție a lucrarilor a fost semnat la inceputul acestei saptamani cu asocierea formata din firmele Star Vamastone Fundu Moldovei și Elbi Falticeni care va caștigat licitația…

- Marcel Romanescu, atac la Ciprian Florescu, dupa ce in presa s-a speculat faptul ca acesta ar putea fi candidatul pe care PSD il va arunca in lupta pentru Primaria Targu-Jiu, la alegerile locale de anul viitor. Primarul din Targu Jiu susține ca, oricum, social-democrații care vor candida impotriva sa…

- Cunoscuta trupa Carla s Dreams va susține vineri, incepand cu ora 20.00, in Piața Prefecturii din Targu-Jiu, un concert la care autoritațile locale spera sa participe un numar cat mai mare de tineri, atat din Targu-Jiu, cat și din țara. Concertul face parte din seria de spectacole pe care autoritațile…

- Vicepresedintele Partidului Social Democrat Gorj, Mihai Prunariu, nici nu vrea sa auda ca Marcel Romanescu va fi candidatul PSD la Primaria Targu-Jiu, in 2020. Reacția lui Mihai Prunariu a venit in contextul in care liderul PSD Gorj, Mihai Weber, nu a exclcus o candidatura a edilului…

- Marcel Romanescu a prezentat, azi, intr-o conferința de presa, o situație a incasarilor pe care municipalitatea le-a facut lunar, pe ultimele 6 luni, de cand administreaza Parcarea Rodna. Conform datelor, facute publice de edilul municipiului, Primaria Targu-Jiu a incasat, in medie,…

- Viceprimarul Aurel Popescu crede ca edilul Marcel Romanescu se razbuna pe angajații din primarie ca au cerut majorari salariale și din acest motiv ii amenința cu testari. Mai mult decat atat, Popescu susține ca prin amenințarile pe care le primesc, angajații din primarie sunt nevoiți sa iși desfașoare…

- Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, promite evaluari drastice pentru toți angajații din subordine. Va fi evaluat personalul cu funcții de execuție, dar și personalul cu funcții de conducere, inclusiv directorii de direcții și șefii de servicii.