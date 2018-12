Stiri pe aceeasi tema

- Povestile din spatele monitorului si increderea in persoane pe care le-ati cunoscut in mediul online va pot transforma in victime. O intalnire stabilita in acest fel s-a transformat intr-o talharie. Politistii au fost sesizati ca un baimarean, care urma sa se intalneasca cu o femeie pe care o cunoscuse…

- Cel mai important lucru pentru participantii la trafic este sa ajunga in siguranta la destinatie. Acest lucru este posibil doar daca se respecta regulile de circulatie. O actiune a politistilor rutieri, desfasurata ieri sub coordonarea Serviciului Rutier Maramures, a relevat ca, in continuare, graba…

- Polițiștii clujeni au reținut un barbat pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, furt calificat și tâlharie calificata.Astfel, în seara zilei de 11 noiembrie a.c., cel în cauza - un barbat, de 33 de ani, din Florești, s-ar fi deplasat…

- Politistii din Salistea de Sus, in colaborare cu cei din Borsa, au identificat ieri patru tineri cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani, banuiti de comiterea mai multor infractiuni de furt calificat si distrugere. Activitatile specifice de cercetare si investigare au relevat ca cei patru tineri ar fi…

- La data de 29.10.2018, in jurul orei 13.00, membrii unei patrule auto a Directiei Generale Politia Locala Constanta au fost sesizati de un tanar despre faptul ca in zona Modern, a fost deposedat, prin violenta, de mai multe bunuri de catre 2 barbati. Potrivit reprezentantilor Directiei Generale Politia…

- Polițiștii clujeni au depistaat și reținut, pentru 24 de ore, un bprbat acuzat de comiterea unei tâlharii.”În urma verificarilor efectuate de catre polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigații Criminale, a fost identificat și depistat…

- O jumatate de ora le-a luat politistilor baimareni sa identifice si sa prinda doi tineri, banuiti de comiterea unei talharii. Fapta a fost sesizata sambata seara, in jurul orei 22.45, prin SNUAU 112. Un baimarean a declarat ca in timp ce se afla in fata unui imobil de pe strada Electrolizei, doua persoane…