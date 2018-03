Ghinionul le urmăreşte pas cu pas în următoarea perioadă. Cinci zodii cu previziuni de coşmar Nativii din zodiile de mai jos trebuie sa fie pregatiti sa infrunte o perioada mai putin favorabila si nu trebuie sa se sperie. Cel mai important este sa stie pentru ce au nevoie sa se pregateasca si sa faca fata cu brio. In cazul in care va regasiti in lista de mai jos, pregatiti-va pentru un an activ. Influenta lui Saturn asupra zodiilor va face ca fiecare zi sa fie o lectie karmica si nimeni nu va scapa de invataturile ei. Saturn va provoca multe frustrari si blocaje emotionale, iar, in cele mai dese cazuri, aceste zodii vor fi influentate la nivel karmic, pe care se pune foarte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- ZODIILE DE AER Gemenii intra intr-un joc din care nu vor ieși cu imaginea tocmai intacta. Au parte de multe surprize din punct de vedere sentimental și trebuie sa se pregateasca pentru o noua perioada infloritoare in viața lor. Balanțele se gandesc serios la ce au de facut pentru a…

- Chiar daca in ianuarie s-au nascut cu peste 2000 de copii mai mult decat in decembrie, sporul natural a ramas negativ, arata datele transmise vineri de Institutul National de Statistica. Iar evolutiile demografice sunt mai mult decat ingrijoratoare, necesitand o interventie prin politici pro-nataliste…

- Florin Oancea – 100 de zile de mandat Vineri, intr-o conferința de presa la 100 de zile de mandat Florin Oancea a ajuns la o concluzie și asta in urma muncii de preluare a problemelor primariei Deva. Acum, pentru domnia sa este cota zero, de aici pleaca tot ceea ce va urma. A fost o…

- Previziuni karmice 5 – 11 martie 2018 pentru fiecare zodieZODIILE DE AER Gemenii au parte de tot ce iși doresc in aceasta perioada. Trebuie sa fie extrem de atenți totuși la ce contracte semneaza pentru ca pot fi dați peste cap de anumite clauze. Balanțele au o karma destul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca sustine un referendum in ceea ce priveste redefinirea familiei, cerut printr-o petitie de 3 milioane de persoane, afirmand ca la Bruxelles este catalogat "un conservator" pentru ca sustine initiativa. "Nu din cauza mea se intarzie lucrurile,…

- In luna ianuarie 2018, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Maramures a fost de 3,13 %, mai mica cu 0,02 pp decat in luna decembrie 2017 si mai mica cu 0,33 pp decat cea din luna ianuarie 2017, anunta AJOFM Maramures. Numarul total al somerilor inregistrati la finalul lunii ianurie a fost…

- Peste 100 de infractiuni comise in zona garilor, porturilor sau aeroporturilor au fost constatate in ultima saptamana de catre politisti, care au dat peste 200 de amenzi in valoare de aproximativ 72.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de 350.000 de lei, conform Politiei Romane. In…

- BERBEC: Pentru acești nativi, saptamana incepe cu au aer pozitiv, iar viitorul ce li se arata in fața este unul promițator. Aceasta saptamana este plina de oportunitați pentru berbeci. TAUR: Pentru tauri, aceasta saptamana incepe cu un conflict la locul de munca. Pentru ca…

- Numarul angajatilor care au suferit accidente de munca a scazut in primele 9 luni din 2017 cu 23,2% fata de perioada similara din 2016, la 2.964 persoane, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Din totalul celor accidentati, 86 de persoane au suferit accidente mortale,…

- Numarul angajatilor care au suferit accidente de munca a scazut in primele 9 luni din 2017 cu 23,2 fata de perioada similara din 2016, la 2.964 persoane, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.Din totalul celor accidentati, 86 de persoane au suferit accidente mortale,…

- BERBEC: Este momentul a acești nativi sa dea mai multa dovada de maturitate. Berbecii vor da peste o situație dificila și ar trebui sa o trateze cu seriozitate și sa lase amuzamentul și glumele. TAUR: Acești nativi au ajuns la fundul sacului și ar trebui sa faca ceva in acest…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, miercuri, confirmarea virusului gripal la alti doi pacienti care au decedat. Unul dintre ei este din Capitala.

- Pe 15 februarie unii dintre ei vor admira eclipsa de Soare. In opinia expertilor, acest coridor de evenimente astronomice reprezinta o perioada de tensiuni majore, de schimbari si discutii, cu urmari dintre cele mai directe asupra noastra. Care sunt insa zodiile care vor resimti cel mai puternic…

- Horoscopul zilei de 13 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Romania este o natiune de proprietari de locuinte România este o natiune de proprietari de locuinte. În 2016, 96 % din locuintele principale erau în proprietate personala, iar pentru marea majoritate a gospodariilor, casa în care locuiesc reprezinta partea cea…

- În raportul de activitate pe anul 2017, au fost enuntate principalele rezultate ale institutiei în domeniile prevenirii si combaterii coruptiei. Astfel, în perioada de referinta, ofiterii Centrului au depistat 881 de infractiuni, dintre care 698 de acte de coruptie si conexe…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va prezenta vineri abordarea Marii Britanii în ce priveste perioada de tranzitie dupa iesirea sa din blocul comunitar, a anuntat joi redactorul sef al BBC pe probleme politice, Laura Kuenssberg, transmite Reuters. David Davis va spune ca Marea Britanie…

- O școala, un liceu, doua firme și trei persoane fizice au fost amendate de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate, in total, 13 persoane muncind fara forme legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate 5 amenzi in valoare totala de 205.000 lei și 60 de…

- Previziuni astrologice pentru perioada 20 – 26 ianuarie 2018. Soarele va intra in zodia Varsatorului. Marte va intra in zodia Sagetatorului. Berbec Intre 20 și 22 ianuarie dimineața, efort de a se calma, de ase distanța de provocarile curente, de a uita sau de a se cufunda in somn pentru a-și recupera…

- Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica Lviv, doua victime au fost confirmate in Kiev, iar celelalte decese s-au produs in alte patru regiuni ale Ucrainei, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Majoritatea victimelor…

- Gabriel Giorgi anunta ca Minprest Rovinari ar putea angaja zeci de persoane, in perioada urmatoare. Totul depinde de un contract cu CE Oltenia. Societatea prestatoare de servicii in minerit a incheiat anul 2017 cu un numar de aproximativ 1000 de salariați. Intre timp, au mai fost angajați…

- ”Cercetarile asupra vederii la distanța si experiențelor extracorporale indica faptul ca si campul biofizic poate gandi separat fata de creier si poate, atunci cand este puternic, sa devina conștient de sine (constiinta de nivel inalt). Aceasta permite visul lucid, calatoriile astrale si percepția intregii…

- HOROSCOP BERBECVisezi la o schimbare majora in viata ta, dar parca ti-e frica sa pornesti fara o analiza anterioara sau fara niste cunostinte solide in acest sens. Ai avea mare nevoie de un sfat de la cineva care a trecut prin situatii similare si te-ar putea indruma sau de la o persoana…

- Conform unui comunicat de presa transmis marti de Politia Romana, pe parcursul actiunii nationale "Foc de Artificii", derulate in perioada in perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018, politistii au organizat 2.941 de actiuni si controale in complexe, piete si alte obiective si au verificat activitatea…

- Peste o suta de persoane aflate in detentie au fost eliberate in perioada sarbatorilor de iarna ca urmare a acordarii beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017. Potrivit purtatorului de cuvant al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Mihaela-Cristina Enache, in perioada 19.10.2017…

- BERBEC – Horoscop saptamanal 7 – 13 ianuarie 2018 – BERBEC. Va fi o saptamana activa in care vor pune accentul pe ideea de daruire, dar și pe aceea de a sti cum sa primeasca, felul in care ne implicam in relații semnificative. Exceptand ziua de vineri, 12 ianuarie, cand atmosfera se tensioneaza brusc…

- Se poate spune ca pentru zodiile de aer incepe cel mai greu an. Acești nativi sunt nevoiți sa dea dovada de mai multa maturitate, de mai multa perseverența, de seriozitate cat cuprinde. Gemenii vor avea ocazia sa recunoasca o serie de adevaruri despre problemele lor emoționale și trebuie sa…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018, marcata de sarbatorirea trecerii in noul an, la nivel național au avut loc 4.609 situații de urgența. Numarul total al intervențiilor a scazut cu 11%, raportat la aceeași perioada a anului trecut. Pe timpul misiunilor, 154 de persoane aflate in pericol…

- Peste 2,1 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierei in perioada 18 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, fiind inregistrata o crestere cu 15 la suta fata de o perioada obisnuita, potrivit Politiei Romane de Frontiera.

- 2017 a fost cel mai sigur an de istorie in ceea ce privește calatoriile cu avionul și pentru companiile aeriene comerciale, scrie BBC News. Nu au existat avioane de pasageri care sa se prabușeasca oriunde in lume, se arata intr-o analiza realizata de The Aviation Safety Network. Acest lucru este cu…

- Nativii din zodiile de mai jos trebuie sa fie pregatiti sa infrunte o perioada mai putin favorabila si nu trebuie sa se sperie. Cel mai important este sa stie pentru ce au nevoie sa se pregateasca si sa faca fata cu brio. In cazul in care va regasiti in lista de mai jos, pregatiti-va pentru…

- In perioada minivacantei de revelion, respectiv intre 29.12.2017 – 03.01.2018, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei, pe spatii restranse fiind anuntate precipitatii, predominant sub forma de ploaie, dar si conditii de formare a poleiului. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi,…

- Afla care este cea mai frumoasa luna pentru tine in 2018, in funcție de zodia in care te-ai nascut. In aceasta perioada, vei avea cele mai mari șanse, astrele vor fi de partea ta daca treci prin incercari grele, iar dragostea iți va oferi momente de neuitat. Cea mai frumoasa luna pentru zodia…

- Potrivit unui Raport al Directiei Judetene Constanta de Statistica in perioada la care facem referire numarul salariatilor din judet, la sfarsitul lunii octombrie 2017, este de 180,8 mii persoane, cu 93 persoane mai mare decat cel din luna septembrie 2017, dar cu 1027 persoane mai mic decat cel din…

- In conformitate cu legislația in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat astazi, prin Memorandum, declanșarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajați ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art. 60…

- Doua incendii izbucnite in locuintele unor persoane care locuiau singure au dus la moartea acestora, in urma arsurilor suferite pe o mare parte din suprafata corporala sau a intoxicarii victimei cu monoxid de carbon.Primul deces a fost inregistrat in orasul Liteni, cel mai probabil in noaptea de ...

- Ambulanțierii satmareni au inregistrat cinci decese in perioada 22-27 decembrie. „In perioada 22-27.12.2017 au fost inregistrate 15 solicitari pentru sindroame diareice, 13 solicitari pentru dureri abdominale (colici biliare, gastrite acute, etc.), 15 solicitari pentru persoane in stare de ebrietate…

- In perioada sarbatorilor de iarna, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) din cadrul Primariei Brasov va avea program special. Astfel, Serviciul Stare Civila, ,,Decese”, camera 27, va avea urmatorul program: In zilele 23, 24, 26, 30 și 31 decembrie 2017 și 2 ianuarie 2018,…

- ” DruRelax le aduce clientilor sai un program special de sarbatori. Astfel, in perioada 24 – 25 decembrie, respectiv 31 – 01 ianuarie, complexul acvatic va fi inchis, iar in restul zilelor din aceasta perioada va fi valabil programul normal. DruRelax va ureaza sarbatori linistite alaturi de familie…

- Primaria municipiului Bistrita anunta ca, in perioada 27 - 29 decembrie 2017, programul de lucru la ghiseele Directiei Venituri din strada Alexandru Odobescu nr. 17 este urmatorul: Miercuri 27.12.2017 8.00 -14.00 Joi& ...

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a declarat ca nu este interesat de presiunile politice care se fac pe diverse cai și a precizat ca are un mandat de 4 ani in funcția pe care o ocupa și iși va duce la bun sfarșit toate indatoririle de serviciu pe care le are in aceasta perioada. Astfel,…

- Pentru perioada sarbatorilor de iarna conducerea Primariei Mioveni a stabilit un program special de functionare a casieriilor pentru plata impozitelor si taxelor locale. Astfel, in zilele de 27 si 28 decembrie 2017 contribuabilii vor putea achita taxele si impozitele locale si dupa…

- Și în acest an, sarbatorile vin cu un program special la Iulius Mall Cluj. Astfel, clienții își pot finaliza cumparaturile, pot alege cadouri pentru cei dragi sau se pot relaxa alaturi de prieteni sau familie. Clienții Iulius Mall Cluj care înca mai au de adaugat…

- "Eugen Teodorovici a harțuit mai multe persoane, in special femei. L-am atenționat ca ii fac plangere și s-a mai liniștit. Oricum... nu e in regula ce se intampla", a zis Cosette Chichirau in timp ce il filma pe social-democrat. [citeste si] Aceasta nu a spus cine sunt respectivele…