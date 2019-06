Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita grav dupa ce a fost lovita cu motocicleta de un polițist care facea parte din convoiul ce ii insoțea pe ducii William și Catherine de Cambridge, luni, pe cand aceștia calatoreau de la Windsor la Londra, potrivit Reuters.Femeia, Irene Mayor, in varsta de aproximativ 83…

- Printesa Charlotte, a patra in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, va urma din septembrie cursurile aceleiasi scoli private din sudul Londrei ca si fratele ei mai mare, George, a anuntat vineri Palatul Kensington, relateaza Reuters. Charlotte, in varsta de 4 ani, cel de-al doilea…

- Coroana britanica se teme de Meghan Markle! Ducesa si Printul Harry vor fi „exilati” in Africa! Conform celor mai noi zvonuri, Casa Regala a Marii Britanii s-ar teme ca Meghan Markle ar putea deveni mai „mare” decat Printesa Diana, iar recenta muare a Printului Harry si a Ducesei de Sussex la Frogmore…

- Kate Middleton si Regina Marii Britanii, pentru prima data impreuna in public dupa 7 ani Daca cea despre care se spune ca ar fi preferata ei, Meghan Markle, se pregateste sa intre in concediu de maternitate, Regina Elisabeta a Marii Britanii isi petrece acum timpul cu Ducesa de Cambridge, Kate Middleton.…