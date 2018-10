Stiri pe aceeasi tema

- Copiii i-au marturisit realizatoarei ca fotbalistul lor preferat este Zlatan Ibrahimovic și au ramas cu gura cascata cand acesta a aparut in platou. "Cine este jucatorul de fotbal pe care il admirați? Zlatan, nu? Zlatan Ibrahimovic. V-ar placea sa-l cunoasteți? Da! Vino, Zlatan!", i-a surprins…

- Un agent de securitate a tras miercuri dimineata un "foc de avertisment" in directia unui barbat necunoscut care a incercat sa patrunda in resedinta din estul statului Pennsylvania a predicatorului turc exilat Fethullah Gulen, a anuntat o organizatie care are legaturi cu Gulen, relateaza CNN.…

- Un copil de 10 ani a trecut prin momente cumplite. Acesta a ramas agațat de gardul școlii, pe care incerca sa il sara. Copilul, elev in clasa a IV-a la o școala din localitatea Negru Voda, a ramas ințepenit in gardul școlii, dupa ce a incercat sa il sara. Copilul s-a ales cu o plaga la braț, sangerand…

- O turista din Germania, in varsta de 20 de ani, a incercat sa se sinucida, duminica, in Munții Argeșului, taindu-și venele. La aceasta ora intervine Ambulanța.Directorul Serviciului Public Salvamont Argeș, Ion Sanduloiu, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca patrula de la Cota 2000…

- Maestrul bucatar britanic Jamie Oliver este considerat de vecinii sai un erou, dupa ce a reușit sa imobilizeze un barbat care a incercat sa ii sparga casa, potrivit mirror.co.uk, scrie Mediafax.Jamie Oliver, in varsta de 43 de ani, se afla in locuința sa situata pe o strada din nordul Londrei,…

- A fost o desfașurare de forțe impresionanta miercuri seara in Centrul Istoric al municipiului. Un baiat de 24 de ani a incercat sa se arunce in gol de la un balcon, speriat de doi tineri care locuiesc in zona.

- S-au intalnit cu autorul cartilor care le coloreaza copilaria. 19 copii de la Centrul de plasament "Preafericitul Iosif" din Chișinau au avut posibilitatea sa-l cunoasca pe scriitorul Iulian Filip.

- Cobra Tate, fratele lui Tristan, a avut astazi parte de o surpriza total neplacuta atunci cand a mers in parcare sa plece cu masina. Nu a mai putut face asta pana cand nu a sunat la politie si nu a achitat o amenda.