- „Intre «merita sa» și «trebuie sa» este o diferența ontologica, nu doar (formal) lingvistica”. Așa iși explica filosoful Mihai Șora postarea care a inflamat puțin mediul public din Romania. In postarea inițiala, filosoful spunea ca televiziunea Digi 24 merita sa dispara, pentru ca a realizat un interviu…

- Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, precizeaza ca "exista procedura de infringement, exista optiunea nucleara" in contextul in care Guvernul a adoptat in sedinta de marti o ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei. "Vom folosi cu mare atentie instrumentele…

- „Corupția poate fi invinsa. Nu abandonați!” se numește evenimentul organizat de Inițiativa Timișoara, la care timișorenii au fost chemați din nou in strada pentru a protesta impotriva unui ”stat represiv”. ”Dragnea și ceilalți infractori care conduc Romania, precum comuniștii/naziștii au inventat…

- Traian Basescu critica intenția guvernului PSD-ALDE de a adopta o Ordonanța de Urgența privind contestația în anulare pentru sentințele date de completurile de 5 judecatori de la instanța suprema, fostul președinte afirmând ca „justitia ar fi pur si simplu pulverizata” cu aceasta…

- Senatorul liberal Florin Cițu va solicita Biroului Permanent, conform unei postari pe Facebook, constituirea unei comisii de ancheta unde sa fie prezentate in detaliu datele execuției bugetare și analizate rectificarile bugetare din 2017 și 2018, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție,…

- "Istoria se repeta! Ministrul Tudorel Toader tocmai a anuntat ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta care, practic, va anula toate sentintele date de completurile de 5 judecatori de la ICCJ incepand cu anul 2014. Dragnea scapa de condamnarea in dosarul Referendumul. Alaturi de el, toți…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a reiterat in cadrul discutiilor avute cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, increderea intr-o cooperare stransa si un dialog constructiv si a dat asigurari ca Romania este hotarata sa contribuie la obtinerea de rezultate pozitive pe…

- Dragnea a plecat din tara inca din 2 ianuarie cu un avion privat pe ruta Bucuresti – Sofia – Verona. Al treilea om in stat este insotit de mai tanara sa partenera, Irina Tanase. Unele surse spuneau ca Dragnea ar putea sa revina din vacanta pentru intrevederea cu presedintele Comisiei Europene, dar Florin…