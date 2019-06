Stiri pe aceeasi tema

- Persoane din USR, printre care și Cristian Ghinea, ales europarlamentar, sunt nemulțumite de faptul ca o agenție media administrata de Sorin Pavel, membru USR, ar fi incasat 8.000 euro pentru servicii de promovare in mass-media in campania pentru europarlamentare, potrivit unor surse din partid.Intr-o…

- Rata mortalitații infantile a scazut in Romania, in ceea ce privește media pe țara, de la 10 la mia de copii nascuți vii, in 2012, la 6,5 la mie, conform datelor provizorii pentru 2018. Nașterea continua sa fie discriminatorie in Romania: sunt județe unde rata mortalitații este mai mare decat dublul…

- Peste 50 de localitati din 19 judete au fost afectate, in ultimele 24 de ore, de fenomene meteorologice si hidrologice, precizeaza joi Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit datelor centralizate de MAI, fenomenele meteo au afectat 53 de localitati din judetele Alba, Arad, Arges, Bihor, Buzau,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, pentru ca romanii sa fie reprezentati in Europa de oameni "cu dragoste sincera" de tara. "Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool ori... pe val! Am votat pentru a…

- "PSD vrea sa-i tina in saracie pe oameni, vrea sa-i tina in stare de dependenta. Se bucura atunci cand multi romani care apartin populatiei active pleaca din Romania, pentru ca acesti romani, peste 80 la suta dintre ei, nu voteaza cu PSD, dimpotriva, voteaza cu partidele de dreapta, in special cu…

- Cornel Dinu a reactionat dur la finalul partidei, considerand ca antrenorul giurgivenilor Costel Enache e doar un executant al unor ordine venite din partea sefilor. "Mister" a acuzat ca distributia aleasa de tehnicianul Astrei a fost una care sa faciliteze victoria ardelenilor. "E o partida…

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, a anuntat, miercuri seara, la TVR, ca, in aceasta vara, va avea primele contracte pentru a incepe redeschiderea mineritului in Romania. "Pana in august, am primele contracte. Le fac publice", a spus Nicolae Badalau. Primele proiecte vor viza Remin…

- „Manechinul agitat Tariceanu iese astazi cu un nou atac la adresa USR, despre care spune ca am fi «urmașii securiștilor». Aceasta figura trista a politicii romanești chiar este urmaș de securist, un turnator securist care și-a infundat colegii in pușcariile comuniste”, a scris Ghinea pe contul sau de…