Stiri pe aceeasi tema

- Pentru femei, gentile sunt mai mult decat un simplu accesoriu practic. Femeile au dus gentile la stadiul de pasiune, iar acest lucru este usor de observat. Prin simplul fapt ca le poarta peste tot, acestea demonstreaza dragostea pe care au fata de variata gama de genti. Fiecare femeie are…

- Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a anunțat ca la urmatorul congres al formațiunii nu va mai candida la șefia partidului. Totodata, liderul liberalilor spune ca nu-și dorește sa candideze la urmatoarele parlamentare nici pe liste, nici pe circumscripție uninominala. Declarația a fost…

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, sustine ca lumea trebuie sa inteleaga ca puterea pe care o are presedintele PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, nu se datoreaza nici Guvernului si nici Parlamentului, dar faptului ca are influenta asupra Procuraturii Generale.

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, regreta tragedia din sectorul Râșcani si transmite condoleanțe tuturor familiilor și apropiaților celor decedați în urma exploziei. Acesta a mai spus ca oamenii care au avut de suferit în urma exploziei devastatoare din sectorul Râscani vor beneficia…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Liderul PNL Ludovic Orban sustine candidatura lui Crin Antonescu la alegerile europarlamentare, spunand ca experienta politica a acestuia il face un candidat puternic si are sanse sa ajute Romania din Parlamentul...

- CHIȘINAU, 13 sept — Sputnik. Conducerea Serviciului Vamal a dispus inițierea unei anchete de serviciu, ca urmare a indicației Prim-ministrului Pavel Filip de a investiga un caz de percepere a taxelor vamale pentru un lot de bunuri, declarate ca fiind destinate uzului personal. © Sputnik…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, in cadrul CEx, ca nu va candida la alegerile prezidentiale, PSD urmand sa aiba candidat unic cu ALDE, au aratat surse din interiorul partidului. Acesta a precizat insa ca nu stie daca partenerul sau de coalitie, Calin Popescu Tariceanu, va fi propunerea…