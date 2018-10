Ghimpe in Coasta: prima masina electrica din Romania preparata pentru curse

Stiri pe aceeasi tema

- Din 2016 incoace am dat curs multor idei și articole nastrușnice pe tema electromobilitații, iar cu ocazia Raliului Sibiului am facut-o din nou. Am participat cu o mașina electrica! Inainte sa concluzionați ca raliu=viteza va spun ca nu despre viteza mare a fost vorba, ci despre viteza constanta. Am…

- Doi soti din Bucuresti, un medic ortoped si o economista, sunt primii romani care detin o masina electrica si s-au inscris in cel dintai raliu din Romania dedicat doar acestor autoturisme, Sibiu Rally, care a inceput vineri. Robert si Elena Apostolescu au pornit in cursa, la volanul unui BMW i3, aceasta…

- Temperaturile ridicate atinse in Romania pe timpul verii, adesea peste 30 grade Celsius, au un impact asupra consumului și autonomiei unei mașini electrice. Cat de mare? Am testat acest lucru timp de o saptamana in plina vara, la volanul unui Renault Zoe. In iarna 2016-2017 am scris despre consumul…

- Un grup de intreprinzatori din Maramureș a lansat proiectul celei mai ieftine mașini electrice ”Made in Romania”, automobilele GTG urmand sa fie asamblate la Baia Mare și vandute la un preț care pornește de la 13.700 de euro, noile automobile asigurand o autonomie de o zi in traficul din oraș.Citește…

- Un grup de întreprinzatori din Maramures a lansat proiectul celei mai ieftine masini electrice &"Made in România&", automobilele GTG urmând sa fie asamblate la Baia Mare si vândute la un pret care porneste

- Piata autoturismelor ECO se dezvolta in intreaga lume, iar tot mai multi se intreaba daca merita sa cumperi o masina electrica in Romania. Asa ca am facut o comparatie intre mai multe masini electrice si clasice, pentru a vedea care este pretul real al unei astfel de investitii. Majoritatea importatorilor…

- “Bestia asta mica nu face niciun fel zgomot, vine așa tiptil-tiptil și nu se aud decat cauciucurile pe proba in sus” (George Vintila) In weekend-ul 21-22 iulie 2018 a avut loc la Sinaia cea de-a 5-a etapa a Campionatui National de Viteza in Coasta, “Trofeul Sinaia, Editia X”, singura etapa cu traseu…

