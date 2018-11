Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii evenimentelor ce se vor desfașura la Alba Iulia le solicita celor care doresc sa participe la aniversarea Centenarului sa țina cont de capacitatea limitata de stocare in privința parcarilor și sa utilizeze alternativele provizorii propuse. Pentru orientare, turiștii au la dispoziție site-ul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, 21 noiembrie, ca va participa la festivitatile organizate pe data de 1 Decembrie la Arcul de Triumf, dar a spus ca este posibil sa nu ia parte la receptia de la Palatul Cotroceni. „Da, am primit invitatie. Voi participa la evenimentele dedicate zilei de…

- La Primaria Alba Iulia are loc miercuri o conferința de presa in care sunt prezentate detalii referitoare la sarbatorirea Centenarului și a Zilei Naționale, pe 1 Decembrie 2018, la Alba Iulia. Vezi video LIVE AICI. Pe langa oficialitațile locale, la conferința sunt prezenți reprezentanți ai Ministerului…

- De 1 Decembrie, la Focsani vor avea loc manifestari de amploare, transmise in direct la televiziunea nationala, pentru organizarea carora a fost alocata suma de un milion de lei, a anuntat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan. Reprezentantul CJ Vrancea a subliniat ca nu se…

- Asociatiile culturale si patriotice din Carei si din judet s-au reunit pentru organizarea unei ample manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri. Sunt asteptati sa participe la evenimentul din 28 octombrie 2018 toti cei care vor sa sarbatoreasca Marea Unire. Invitat special este Sava Negrean Brudascu.…

- Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, le-a atras atentia din nou astazi autoritatilor romane asupra modului in care actioneaza pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. La o conferinta de presa sustinuta la Turda, comisarul european a vorbit despre proiectele a doua viitoare autostrazi…

- Unitatea Militara din Vaslui, preluata in aceasta vara de autoritațile locale, va fi transformata de primarie in mai multe obiective sociale, așa cum a fost prevazut și in protocolul incheiat cu Ministerul Apararii Naționale. Toate proiectele ce vor fi realizate pe cele 17 hectare de teren vor fi supuse…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, la deschiderea noului an scolar de la Colegiul National ”Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia, ca, dupa Marea Unire de la 1918, autoritatile si oamenii de cultura s-au mobilizat pentru a organiza un sistem educational adecvat, dar in ultimii ani, reformele…