Ghidul de folosire al „Contului individual de economii Junior Centenar”

Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o ordonanța de urgența, Guvernul Romaniei a implementat Programul guvernamental ”gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, al carui scop principal il reprezinta crearea unui cont de economii sub forma de depozit, pentru copii. Titularul contului individual de economii…

- Incepand cu anul viitor, fiecare copil de pana la 18 ani va primi din partea Guvernului o prima de stat in valoare de 600 lei anual, intr-un cont in care parintii trebuie sa depuna suma minima de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta privind implementarea programului guvernamental ''gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar''. Mai exact, Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii sub forma de depozit pentru toti copiii cu varsta sub 18 ani, urmand ca,…

- Guvernul a decis! Toți copiii vor avea cont in Trezorerie! Daca depui 1.200 de lei intr-un an primești 600 de lei de la stat. Executivul a adoptat astazi Ordonanța de urgența privind implementarea Programului guvernamental “gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar”, care are ca principal…

- Executivul a adoptat joi Ordonanța de urgența privind implementarea Programului guvernamental "gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar", care are ca principal obiectiv asigurarea de catre stat pentru toti copiii din Romania a unui sprijin financiar, astfel incat, atunci cand acestia vor…

- Programul “gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar”, aprobat prin Ordonanța de Urgența in Eveniment / on 29/11/2018 at 14:32 / Executivul a adoptat astazi Ordonanța de urgența privind implementarea Programului guvernamental “gROwth– Contul individual de economii Junior…

- Guvernul va adopta instituirea unui mecanism de economisire pentru copii, contul de economii Junior Centenar, care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri, a anuntat prim ministrul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei solemne a Executivului care are loc la Alba Iulia,…

- Guvernul va adopta instituirea unui mecanism de economisire pentru copii, contul de economii ‘Junior Centenar’, care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei solemne a Executivului care are loc la Alba Iulia.…