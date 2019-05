Ghidul de angajare a cetatenilor straini in Romania in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Viata de tipul celei pe care o duc cetatenii din Uniunea Europeana nu poate sa apara in Republica Moldova decat prin unire cu Romania si nu prin intrare in Uniunea Europeana, care nu se poate produce.

- Norica Nicolai i-a adresat o intrebare, printr-o scrisoare, lui Frans Timmermans, intrebandu-l pe oficial in ce calitate ameninta Romania cu activarea articolului 7, cea a candidatului la sefia Comisiei Europene sau de comisar european. I-a reamintit și de Ghidul privind standardele etice pentru…

- Iata scrisoarea publicata, marți seara, pe Facebook de Norica Nicolai: „Stimate domn Frans Timmermans,Candidat la șefia Comisiei Europene,Comisar European, Prim-Vicepreședinte al Comisiei Europene, Cine amenința Romania cu activarea articolului 7? Cu aceasta intrebare…

- Guvernul a aprobat planul de masuri privind reglementarea statutului cetatenilor britanici rezidenti in Romania, in situatia retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, a declarat marti purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, potrivit agerpres.ro.Citește și: Bomba…

- "Protejarea drepturilor cetatenilor a reprezentat prioritatea Guvernului Romaniei pe intreaga durata a procesului Brexit. Am urmarit pe tot parcursul acestor negocieri sa ne asiguram ca drepturile cetatenilor romani care locuiesc in Marea Britanie vor fi respectate. Am primit deja asigurari in acest…

- Danut Bica, deputat PNL: Ordonanța Lacomiei scumpește viața tuturor cetațenilor romani. Deputatul PNL de Arges Danut Bica critica in termeni foarte duri prevederile Ordonanței Lacomiei și enumera cateva dintre efectele toxice generate de aceasta: „Niciodata un guvern al Romaniei nu a reușit sa bulverseze…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca face cunoscut cetațenilor straini din Uniunea Europeana care domiciliaza sau au reședința pe raza municipiului și doresc sa voteze in Cluj-Napoca la scrutinul pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European, care va avea loc in data de 26.05.2019, ca au…