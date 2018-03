Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de peste si de produse din peste vor creste in perioada sarbatorilor de Buna Vestire si de Florii cand ortodocsii, aflati in Postul Mare, au dezlegare la peste. Protectia Consumatorilor ofera cateva sfaturi pentru a cumpara in siguranta pestele proaspat.

- Trei bucatari din Franta au luat lectii de gatit de la maicuțele care slujesc la manastirea din satul Frumoasa, raionul Calarași. In postul Pastelui, calugaritele si-au facut timp pentru a-i invata pe francezi cum se pregatesc placintele moldovenești.

- Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat azi in vigoare. Asadar, salariatii se vor bucura, pentru prima oara, de timp liber in Vinerea Mare incepand din acest an si vor beneficia luna viitoare de…

- Micropigmentarea sprancenelor este o metoda de aplicare a unui machiaj semipermanent la nivelul sprancenelor. Se face cu un aparat digital care imprima culoare – un pigment natural – direct sub epiderma, cu ajutorul unui ac. Pe data de 31 martie dam startul cursului de dermopigmentare și stilizare…

- Ca in fiecare saptamana, vinerea de la ora 12.00, Dana-Ruxandra Panghe (beauty editor UNICA) ne prezinta noutațile in frumusețe! In ediția de vineri, 16 martie, alaturi de Catalina Stoica, nail specialist Beauty District, vorbim despre manichiurile anului 2018. Urmarește-ne pe site sau pe pagina de…

- Cererile se primesc pana pe data de 12 martie 2018. Programul de lucru este de luni pana joi intre orele 8,30-15,00, iar vineri intre 8,30-12,00. Exista patru puncte in care se colecteaza solicitarile: Serviciul Public de Asistenta Sociala (strada Fraternitatii), Parohia Pogorarea Sfantului Duh (strada…

- Este vorba atat despre apelurile de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si celelalte regiuni, cat si despre cele dedicate Deltei Dunarii. Principalele modificari sunt incluse in sinteza modificarilor la Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul www.inforegio.ro si se refera…

- Cel mai adesea, vacanța de Paște reprezinta primul concediu al anului, câteva zile în care ieșim din rutina pentru a fi alaturi de familie și de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani și…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. In acest fel, romanii vor avea o mini-vacanța de patru zile de Paște. Lgea completeaza aliniatul 1 al art. 139 din Codul Muncii. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților, in calitate de Camera decizionala, la finalul…

- Inspectorii sanitar-veterinari bat in aceasta perioada magazinele, pietele, supermarket-urile dar si magazinele de cartier, mai mult decat de obicei, avand in vedere volumul mai mare de vanzari care se asteapta in preajma Pastelui. Un depozit a fost inchis in urma controalelor.

- Salariații de la stat și cei din mediul privat s-ar putea bucura de o minivacanța de patru zile cu ocazia Paștelui. Prima și a doua zi de Paște sunt oricum zile nelucratoare, conform Codului muncii. In acest an, cele doua zile pica pe 8 și 9 aprilie, adica duminica și luni. Daca adaugam și sambata,…

- Mai mult, raportul privind dublul standard în ceea ce piveste calitatea produselor comercializate în Uniunea Europeana arata ca aceasta practica nu se rezuma la produsele alimentare, în aceasta categorie încadrându-se si alte bunuri de consum cum ar fi detergentii sau…

- Comerciantii, alimentația publica, producatorii de suveniruri, doi producatori de cozonaci secuiesti si baruri (in casute de lemn) isi vor putea depune in vederea desfașurarea activitații economice in cadrul Targului de Paști in Piața Unirii in perioada 30 martie – 09 aprilie. „Ofertantii…

- Parlamentul a legiferat in aceasta saptamana declararea ultimei zi de vineri dinaintea Pastelui ca fiind sarbatoare legala nelucratoare, in urma votului din Camera Deputatilor. “In acest fel, intram si noi in traditia europeana, avand in vedere faptul ca 16 din cele 28 de tari ale Uniunii Europene se…

- Deputații au adoptat joi, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare. Potrivit digi24.ro, comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea…

- Rujul se potrivește de minune cu rochia grena pe care o porți la petreceri, dar termenul de valabilitate a expirat de jumatate de an? Daca nici dimensiunea redusa a creionului dermatograf nu te-a convins, trebuie sa știi ca produsele de make-up expirate pot fi extrem de periculoase pentru sanatate.…

- ZILE LIBERE 2018. Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. Senatul a aprobat saptamana trecuta, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva”…

- Mircea Radu (44 ani) urmeaza sa revina pe micile ecrane de la 1 martie, in emisiunea “Ie, Romanie”, de la Antena 1. Recent, vedeta TV a dezvaluit ca indiferent cat de aglomerat este programul sau, sau unde se afla, reușește sa țina toate posturile de peste an cu ușurința. Mircea Radu ține toate posturile…

- Crenvursti vegetali, pateurile si salamul de soia sunt pline de chimicale menite sa suplineasca lipsa materiei prime – carne, lapte si oua, si duc ideea de purificare a organismului in derizoriu. Nutritionistii sfatuiesc credinciosii cum sa aleaga cele mai bune…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca…

- Senatul a adoptat proiectul de lege depus de UDMR care prevede o noua zi libera. Daca propunerea va trece și de Camera Deputaților, Vinerea Mare va fi declarata zi libera. Senatorii au adoptat proiectul de lege depus de parlamentarul UDMR Szabo Odon care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare drept…

- Piața produselor de ingrijire pentru copii cu varste pana in 3 ani va continua sa creasca ușor și in 2018. Potrivit estimarilor reprezentanților Superfood Company, importator și distribuitor pe acest segment, in 2017, alimentele pentru copii, produsele pentru ingrijirea sugarului, gama produselor de…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. Propunerea legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003…

- Timp de cateva ore in fiecare an, orasul Galaxidi din Grecia se transforma intr-un adevarat camp de lupta. Localnicii si turistii se razboiesc cu... faina colorata. Evenimentul are loc in Lunea Seaca, ziua care marcheaza inceputul postului Pastelui.

- Primaria Brasov a publicat Ghidul de finantare pe proiectele culturale in 2018, iar vineri a fost lansata si prima sesiune de depunere a proiectelor, care va sta deschisa pana la data de 16 martie. In acest an, pentru proiectele culturale independente care se vor organiza in municipiul Brasov a fost…

- Dezlegarea la peste se tine cu marfa din import. Peste 80% din pestele pe care il mancam vine de la straini. A ajuns sa fie cu mult mai ieftin sa aducem marfa de peste mari si tari, decat...

- Intocmai cum la fiecare sezon – iarna si vara – iti schimbi rutina de ingrijire a pielii, dar si produsele, la fel trebuie sa procedezi si cu produsele pentru ingrijirea parului. Am descoperit cele 3 ingrediente importante pentru ingrijirea parului matur. Citeste mai departe! Vezi si: Hair-stylistul…

- Fostul mare jucator dinamovist Florin Raducioiu va fi ghidul virtual al fanilor lui Lazio ce vor veni la București pentru duelul cu FCSB de joi, din șaisprezecimile Europa League. Prin intermdiul unui video, Raducioiu le-a transmis italienilor informații importante despre cazarea in București, atracțiile…

- In scop de prevenire și stopare a fenomenului de utilizare neconforma a grasimelor vegetale, ANSA propune ca in produsele, in componența carora sunt grasimi vegetale, sa fie exclusa denumirea de "produs lactat". Produsele cu conținut de grasimi vegetale sa fie comercializate in sectoare separate de…

- Veste proasta pentru romani din partea guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu. Acesta anunta ca scumpirile vor continua si in perioada urmatoare. „Pana spre Paști o sa avem creșteri de prețuri”, a declarat Mugur Isarescu, subliniind faptul ca „incertitudinile si riscurile asociate acestei…

- „Joia Gurmanzilor”, ce amintește de un obicei legat de perioada de dinaintea Paștelui, cand oamenii iși alegeau o zi in care mancau pe saturate, va fi marcata la Sfantu Gheorghe in data de 15 februarie (a.c.), conform informațiilor oferite de conducerea Asociatiei Unitatilor Hoteliere si Restaurantelor…

- Rețete cu pește afumat, delicioase, simple și rapide – iata cum poți avea o masa de duminica savuroasa și blanda cu silueta! Peștele afumat are o savoare deosebita, care sporește, daca e combinat cu ingredientele potrivite: branza, ceapa, lamaie ori verdeața proaspata. Pasta de macrou / VIDEO Ingrediente: o…

- Mancarea s-a scumpit, in medie, cu peste 20% intr-un an, fața de ianuarie 2017. A descoperit-o un roman pe banii lui, care a calculat cat a platit in plus pentru cateva produse de baza. Barbatul arata, intr-o fotografie postata pe Facebook, cum au evoluat prețurile la noua produse care pot fi considerate…

- Reguli de conduita in parcul olimpic si numere de telefon pentru urgente consulare pot fi accesate online, in "Ghidul pentru Jocurile Olimpice de iarna", pus la dispozitia cetatenilor romani de catre Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ghidul prezinta o serie de aspecte practice, deosebit…

- Cuantumul primei de casare pentru programul "Rabla" va ramane la 6.500 de lei si in 2018, pentru fiecare autovehicul uzat dat spre casare, in timp ecobonusurile acordate in cazul achizitionarii unui autovehicul electric sau hibride se vor putea cumula. Prevederile apar în Ghidul de finanţare…

- De multe ori, atunci cand alegem o pereche de incaltaminte ne bazam doar pe criteriile estetice, fara sa tinem cont si de confortul pe care aceasta ar trebui sa ne-o ofere. Bineinteles, este important ca incaltarile pe care le purtam sa indeplineasca cerintele de fashion, insa si mai important este…

- Uniunea Europeana gandește un pachet de masuri care va permite economiilor naționale o flexibilizare. Astfel, statele membre au dreptul de a reduce TVA in anumite sectoare, cu condiția ca media sa ramana de 12%. De la aceasta regula sunt exceptate alcoolul, tigarile, armele și jocurile de noroc.…

- Comisarii CJPC Constanta au efectuat un control in magazinul Auchan din Vivo Constanta la raionul de produse congelate. Au fost prelevate mai multe probe de la pestele congelat iar in urma analizelro effectuate in laboratoare specializate s a constatat ca produsele analizate nu corespund etichetelor…

- HIV (virusul imunodeficienței umane) este asociat cu diferitele manifestari ale SIDA (sindromul deficienței autoimune). HIV se folosește de o enzima numita transcriptaza inversata, care ii permite sa infecteze inversat organismul gazda. De aceea HIV mai este numit și retrovirus (retro inseamna ulterior…

- Trei vanzatori care comercializau ilegal produse pirotehnice au fost sanctionati de Politia Capitalei. Potrivit oamenilor legii, au fost intocmite procese-verbale ce preved amenzi de la 2.500 de lei pana la 7.500 de lei.Produsele pirotehnice in valoarea de 6.

- ZILE LIBERE 2018. Anul Nou abia a inceput si, dupa minivacanta, de Craciun si Revelion, deja ne gandim la urmatoarele zile libere din 2018. Bucurie maxima, urmatoarea zi libera este chiar in ianuarie – pe 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane). Dupa aceea, insa, pana de Pasti (duminica 8 aprilie…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat joi faptul ca s-a lansat o noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de…

- Atunci cand incepi o afacere, cauți din start de strategii de marketing pentru a promova produsele și/ sau serviciile pe care le oferi. Daca pana acum 20 de ani, marketing-ul se facea doar offline, in ziua de azi nicio afacere care vrea cu orice preț sa aiba succes nu ignora marketingul online. Acest…

- O noua zi libera pentru romani! Parlamentari de la toate partidele propun ca pe langa cele 14 zile libere legale, sa mai fie adaugata inca una, si anume Vinerea Mare, scrie Romania TV.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'Romanii vor beneficia prin…

- Romanii vor beneficia prin lege de o noua zi libera, chiar de anul viitor. Un proiect de lege redactat in acest sens prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui și, astfel, ultima…

- Revelion 2018. Se spune ca daca mâncam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele trebuie asezat întreg pe farfurii, în caz contrar, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice continua acțiunile pentru protejarea populației impotriva activitaților comerciale ilicite, anunta IPJ BN. Joi, 21 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au continuat acțiunile pentru prevenirea…

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor in privinta mesei de Craciun. Pentru a evita achizitionarea unor produse alimentare care ne-ar putea afecta sanatatea, Agentia pentru Protectia Consumatorului recomanda cumparatorilor sa tina cont de unele aspecte.Vezi AICI sfaturile complete…