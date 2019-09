GHIDUL CĂLĂTORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Mandatul (II) Continuam astazi calatoria noastra prin legislație cu obligatiile pe care le are mandatarul in cadrul contractului de mandat. Mandatarul este obligat sa respecte limitele pe care mandantul i le-a stabilit prin intermediul contractului incheiat. Ca orice regula, și aceasta are anumite excepții: astfel, daca mandatarului ii este practic imposibil sa anunțe in prealabil pe cel […] Articolul GHIDUL CALATORULUI PRIN LEGISLAȚIE. Mandatul (II) apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul calatoriei noastre prin legislație, vom incepe astazi analiza unui nou subiect, și anume contractul de mandat. Prin intermediul acestuia, o parte numita mandatar se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti, numita mandant. Mandatul este de doua feluri: cu…

- „‘Nainte, ‘nainte spre Marea Unire, Hotarul nedrept sa-l zdrobim. Sa trecem Carpații, ne trebuie Ardealul De-o fi sa ne-ngropam de vii‟. Sunt cateva versuri ale cantecului de lupta „Treceți batalioane romane Carpații‟ care imi rasuna in minte pe masura ce pașii mi se indreapta catre intrarea in incinta…

- Continuam calatoria in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟. Destinația de vineri dimineața a fost strada Ghinea Dorinel, acolo unde am vrut sa vedem cum arata covorul asfaltic, bordurile, trotuarele, spațiile verzi, caile de aces in blocuri, daca se pastreaza curațenia și daca exista locuri…

- In situația in care transportatorul nu poate preda bunurile transportate indiferent ca este vorba despre situația in care destinatarul nu poate fi gasit sau ca acesta refuza ori neglijeaza sa preia bunurile sau in situația in care exista neintelegeri privind preluarea bunurilor intre mai multi destinatari…

- Continuam calatoria in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟. Vineri dimineața pașii ne-au purtat pe strada Dornișoarei pentru a vedea cum arata carosabilul, bordurile, trotuarele, spațiile verzi, caile de acces in curți și blocuri dupa ce acestea au fost modernizare in cadrul programului primariei.…

- Continuam calatoria noastra in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟. Vineri dimineața am mers pe strada George Coșbuc și in parcarea de pe strada Teiului acolo unde, in urma cu o luna de zile, a fost turnat asfalt. „Astazi a fost turnat stratul final de asfalt de pe strada George Coșbuc și…

- Continuam calatoria noastra in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟. Astazi am pornit la pas pe strada Aleea Caminului din cartierul Bahne ca sa vedem rezultatul planului de investiții pe infrastructura stradala din municipiul Focșani derulat de primarie. Covorul asfaltic, trotuarele și caile…