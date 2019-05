Ghidul alegatorului roman: Tot ce trebuie sa stii despre alegerile europarlamentare 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta se organizeaza cu 251 mai multe secții de votare in strainatate pentru alegerile europarlamentare comparativ cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European (2014, 2009 și 2007 – cand au fost organizate 190 de secții). Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare…

- Romanii din diaspora vor avea la dispozitie un numar record de sectii de votare pentru alegerile europarlamentare. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca a organizat in strainatate 441 de sectii de...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta lansarea "Ghidului alegatorului roman in strainatate", avand in vedere alegerile europarlamentare din 26 mai. Ghidul include informatii referitoare la persoanele care au drept de vot, actele in baza carora se poate vota in strainatate si procedura de vot,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) lanseaza "Ghidul alegatorului roman din strainatate", in contextul alegerilor europarlamentare, obiectivul principal fiind acela de a asigura informarea corecta a cetatenilor romani aflati in afara granitelor tarii, cu privire la conditiile in care isi pot exercita…

- Ghidul include informatii referitoare la persoanele care au drept de vot, actele in baza carora se poate vota in strainatate si procedura de vot. De asemenea, ghidul include si informatii referitoare la atributiile MAE si ale Autoritatii Electorale Permanente in contextul alegerilor europarlamentare.Conform…

- Partidul Dreapta Liberala nu mai candideaza la alegerile europarlamentare, din cauza ca nu a reusit sa stranga numarul minim necesar de semnaturi valide, a anuntat, vineri, omul de afaceri Viorel Catarama, cel ce era in fruntea listei de candidati. "Am ajuns astazi la Sibiu chiar in momentul in care…

- Filosoful și eseistul roman Mihai Șora a anunțat, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca va fi observator independent la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Voi merge in Vrancea, in locul care ar putea fi, cum spune balada, o gura de rai, daca nu ar aparea stricaciunile…

- Guvernul a aprobat, vineri, o hotarare prin care a stabilit oficial ziua de 26 mai pentru alegerile europarlamentare si o alta referitoare la calendarul pentru alegeri, astfel ca pana in 28 martie trebuie depuse candidaturile. „Guvernul a adoptat cadrul general cu privire la alegerile pentru…