Ghid secret pentru ştergerea datoriilor românilor Ministerul de Finanțe vrea ca Fiscul sa se grabeasca și sa emita deciziile de impunere pana la finele acestui an pentru ca statul sa nu piarda sumele datorate de contribuabili aferente anului 2013. Aceste datorii vor fi prescrise daca ANAF nu va reuși sa notifice contribuabili pana in decembrie. Statul are la dispoziție, potrivit legii, un termen de cinci ani pentru a stabili creanțele fiscale și pentru a executa silit contribuabili care nu-și platesc darile: impozite, taxe, contribuții, amenzi și penalitați. Cine sunt vizați de aceste aspecte aflați pe DC Business Cine sunt vizați de aceste aspecte aflați pe DC Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masura - elaborata de Liga (extrema dreapta) si inclusa in proiectul de buget pe 2019 - prevede sa se ofere o concesiune, pe o perioada de 20 de ani, asupra unui teren agricol public, familiilor care se largesc in perioada 2019-2021.”Se spune ca italienii fac putini copii si trebuie ca…

- Senatorul PNL de Suceava Dan Cadariu a criticat aspru Ministerul de Finante, pe care il acuza de dezinteres in ceea ce priveste asigurarea conditiilor in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Senatorul PNL a afirmat ca nici macar cu ocazia aniversarii Centenarului Marii Uniri autoritatile nu…

- Activitatea spionilor devine tot mai dificila din cauza ca tehnologiile folosite la prinderea teroristilor pot duce uneori la compromiterea operatiunilor, a marturisit luni directorul serviciului israelian de informatii Mossad, Yosef Cohen, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Intr-una din…

- "Ne-am gandit ca succesul Programului Rabla Plus, deci vanzarea si inmatricularea de autovehicule electrice depind foarte mult si de infrastructura. Atunci, de un an am inceput sa lucram la legislatie pentru a putea crea infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice. Am splituit acest obiectiv…

- „Sincer nu prea (am inteles de ce nu s-a intrunit majoritatea pentru adoptarea proiectului - n.r.), dar asta nu inseamna ca poate nu sunt motivele foarte bune. Nu am de unde sa stiu (care sunt motivele pentru care alte partide nu au fost de acord cu acest proiect - n.r.), de asta si eu sunt curios…

- Dobanda la titlurile de stat s-au redus pe scadentele scurte si au crescut pe cele cu termen mediu-lung, rata la tilturile pe 10 ani fiind de 4,795%, cu 11% mai mare decat la inceputul anului. Spread-ul de dobanda a urcat in aceasta saptamana cu 3,2%, la 1.63 puncte procentuale, comenteaza…

- Mediul de afaceri a venit cu propunerea de a fiscaliza in mod clar, explicit, criptomonedele, dar autoritatile din Romania privesc subiectul "in izolare", a declarat Raluca Bontas, partener Deloitte Romania. "Nu a existat si nu exista inca, nici macar in plan, din cate cunosc eu, o discutie…

- Darius Valcov susține ca arestarea sa nu e intamplatoare, mai ales ca, inainte cu doar cateva zile de a fi arestat, a primit o scrisoare de la fostul președinte Traian Basescu in care i se oferea un post in schimbul funcției de ministru de Finanțe. "Mi se cereau doua lucruri" "In martie,…