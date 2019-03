Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat publicat luni, Comisia Europeana (CE) anunta ca si-a incheiat pregatirile in cazul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) fara acord („No deal“), o perspectiva calificata „tot mai verosimila“ la 12 aprilie. Un „no deal“ aduce schimbari importante, inclusiv pentru romani.

- In condițiile in care o ieșire a Marii Britanii din UE fara un acord pare tot mai probabila, Comisia Europeana informeaza care vor fi conditiile de calatorie intre Regatul Unit și Uniunea Europeana in aceasta situație. Verificari la frontiera si vize Cetatenii UE care calatoresc in Regatul Unit Marea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord, potrivit agerpres.ro.Ministerul…

- Studentii veniti la studii in Marea Britanie prin programul Erasmus trebuie sa-si poata incheia stagiile in aceasta tara dupa 29 martie, ziua in care tara urmeaza sa iasa din Uniunea Europeana, a anuntat miercuri Comisia Europeana, citata de dpa si Reuters. Propunerea este ultima dintr-o serie de…

- Britanicii vor trebui sa plateasca factura separarii de Uniunea Europeana (UE) in cazul unui Brexit fara acord, a subliniat negociatorul sef al UE intr-un interviu publicat miercuri de mai multe publicatii europene, informeaza AFP. "Am spus intotdeauna un lucru simplu: totalitatea angajamentelor…

- Europarlamentarului PNL Adina Valean susține ca pacienții europeni nu trebuie sa sufere in cazul unui no deal Brexit.''Astazi, mai mult decat oricand, posibilitatea unui no deal Brexit este cat se poate de reala. Comisia Europeana pregatește masuri speciale in vederea acestei ipoteze care…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari ca tara sa va parasi Uniunea Europeana la 29 martie si ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil. ''Politica guvernului este aceea ca parasim…

- Prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE si evaluarea rezultatelor presedintiei austriece din ultimele sase luni, precum si regulile de inghetare a platilor UE catre statele membre care intervin in instantele judecatoresti sau care nu iau masuri impotriva fraudei si a coruptiei, se afla pe…