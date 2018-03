Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit mass-media britanice, Meghan Markle i-a schimbat viata printului Harry, care, inainte de nunta, a optat pentru un regim sanatos, relateaza ziarul spaniol ABC, informeaza AGERPRES . A inceput numaratoarea inversa pentru data de 19 mai, cand are loc nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan…

- Baba Vanga i-a avertizat pe oameni! Exista o serie de lucruri care nu sunt considerate a fi bune pentru a fi date sub forma unor cadouri. Daca vrei sa aflii care sunt acestea, citeste materialul de mai jos.

- El n-a spus numele viitorului partid, insa a precizat ca Platforma Romania 100 va ramane in continuare o miscare civica. "Am inceput cu Platforma Romania 100 ca o miscare civica, vom continua cu o miscare politica. In urmatoarele zile, o saptamana, maximum doua vom depune dosarul de inscriere a unui…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca in maxim doua saptamani se va depune dosarul de inscriere a unui partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Platforma Romania 100, pe care o conduce, ramane o miscare civica. Dacian Ciolos a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca,…

- In Japonia, potrivit studiilor, rata de obezitate pentru femei este de numai 2,9% (fața de 35% in S.U.A.), iar durata medie de viața este de 85 de ani. Un alt aspect destul de interesant cu femeile din aceasta țara este faptul ca ele dupa varsta de 40 de ani nu iau in greutate, iar procesul…

- Nadine a oferit amanunte din viața ei de familie. Vedeta a explicat cum obișnuiește sa petreaca timp alaturi de partenerul ei de viața. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul “Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta a prezentat…

- Vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Mihai Fifor, ministru al Apararii, considera ca declaratiile facute de liderul PSD, Liviu Dragnea, despre implicarea serviciilor secrete in activitatea politica a PSD confirma ca "toata aceasta constructie paralela exista si se manifesta", scrie…

- Regizorul artistic Vasile Manta, care si-a dedicat viata teatrului radiofonic, a murit la varsta de 68 de ani, a anuntat, joi, Societatea Romana de Radiodifuziune (SRR).Cu o activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si-a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic, peste…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa analizeze potentialul impact al plasticului asupra sanatatii oamenilor. Aceasta urmeaza unui studiu efectuat de cercetatori americani, cel mai extins de acest tip, care a descoperit particule de plastic in apa imbuteliata de firmele ...

- Fifor a afirmat, intr-o emisiune la Antena 3, ca dezvaluirile lui Dragnea arata "modul brutal de imixtiune al institutiilor statului paralel in viata unui partid politic si in formarea unui guvern intr-o tara democratica". "Implicarea in viata unui partid politic, implicarea in modul in care se aseaza…

- Ca orice femeie, știm ca iți dorești sa fii mereu intr-o forma de invidiat! Fie ca ești singura și ai o viața agitata, o cariera de construit și un grup de prieteni cu care iți petreci timpul liber, fie ca ești intr-o relație, sau ca ești o mamica activa, e important sa ai grija de sanatatea ta, pentru…

- 1. Liniile sunt la același nivel. Daca partenerul tau are liniile la același nivel, atunci ești norocoasa, pentru ca are intenții serioase și prefera relațiile de lunga durata, scrie feminis.ro. Este rațional și nu-i plac schimbarile bruște de situație. Este sensibil și empatic, drept pentru care…

- Rares are 1 an si 3 luni si a fost recent diagnosticat cu leucemie acuta limfoblastica Rares are 1 an si 3 luni si a fost recent diagnosticat cu leucemie acuta limfoblastica.. un copil care pana acum a fost sanatos si vesel. De trei saptamani, Rares nu mai zambeste si plange de fiecare data cand doctorii…

- Suntem cu toții in cautarea echilibrului. In viața personala, in profesie, in tot ceea ce facem. Suntem supuși in permanența mulțimii de stimuli din exterior, suntem bombardați cu tot felul de informații și sfaturi despre cum trebuie sa ne traim viața, despre ce inseamna o viața sanatoasa, despre cei…

- Faceti un exercitiu de imaginatie: inchipuiti-va ca traiti, la sat, cu un veac in urma. Cu siguranta traiul era mai sanatos, dar mult mai saracacios, iar in perioadele de post optiunile erau limitate – nici tu soia ori ulei de masline, nici lapte de migdale ori burgere vegetale si fara prea multe…

- Fitness-ul defineste capacitatea corpului uman de a functiona eficient, de a fi sanatos si de a face fata situatiilor de stres, atat in viata profesionala cat si in activitatile profesionale.

- In cadrul rubricii Mancam sanatos, traim sanatos!, specialistul in nutriție Alina Mihai revine cu informații prețioase despre ce inseamna o Post-ul Mancam sanatos, traim sanatos! Fii mai bun! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Gatește din inima. Rețete delicioase și sanatoase” de Denisa Rațulea, in curs de apariție la Curtea Veche Publishing, ofera un plan de zece zile și peste 60 de rețete delicioase prin care puteți re/descoperi puterea și savoarea ingredientelor vegetale

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut declarații cu totul neașteptate la emisiunea pe care o are la TV, dand de ințeles ca se gandește sa se retraga. Mirccea Badea, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Carmen Bruma , este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In ediția…

- Sunt doi ani de cand Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț este condus provizoriu. Dupa ce a fost demis ultimul manager ajuns acolo prin concurs, au urmat felurite numiri interimare, oameni din interiorul, dar și din afara spitalului. Experimentele, cum le-am putea numi, impuse mai mult sau mai…

- Sanatatea este fara doar si poate cel mai de pret dar pe care il primim de la viata fapt pentru care este de datoria fiecaruia dintre noi sa o ingrijim in mod corespunzator. Acest lucru presupune de cele mai multe ori adoptarea unui stil de viata cat mai echilibrat, bazat pe o alimentatie cat mai sanatoasa…

- HOROSCOP 13 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi foarte importanta in plan socio-profesional. Sunt posibile discutii cu sefii sau oficialii unor institutii, insa pe tonuri ridicate si cu multa implicare emotionala. Fii prudent si contoleaza-ti reactiile, pentru ca exista riscul…

- Daca reusești sa combini corect alimentele, poți slabi mai usor si te vei feri de eventualele probleme ce pot sa apara pe parcursul vieții. Afla cateva combinații ideale de alimente pentru o viața sanatoasa, scrie realitatea.net.

- Nivelul taxei clawback pe trimestrul 4 al anului 2017 a crescut, ajungand la un maxim istoric de 23,45%, nivel ce pune in pericol atat productia de medicamente generice ieftine cat si viata milioanelor de pacienti cu venituri reduse, avertizeaza Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice. …

- In principal, exista doua moduri in care iti poti trai viata: cu credinta sau cu teama. Din pacate, majoritatea oamenilor aleg sa isi traiasca viata cu teama in cea mai mare parte a timpului. Si nu este vorba despre teama de pericol, desi si acest lu

- Mihaela Radulescu i-a vorbit lui Arnold Schwarzenegger despre Romania! Diva de la Monaco, jurat la “Romanii au talent” , ne-a dezvaluit ca celebrul actor și fost guvernator al Californiei este interesat de țara noastra și i-a pus o mulțime de intrebari cand s-au cunoscut, prin intermediul iubitului…

- De cand a ramas insarcinata, Laura Cosoi este mai fericita ca niciodata. Chiar daca nu-i plac parintii, vedeta are tot dragul pentru copii. Viitoarea mamica urmeaza sa aduca pe lume o fetita la sfarsitul lunii mai. Deși toata lumea ii spune sa stea mai linistita pentru ca trebuie sa aiba grija de sarcina,…

- Mararul este originar din zona mediteraneana si pontica.Mararul este o planta care rezista la temperaturi scazute. Recoltarea frunzelor verzi poate incepe cand plantele au 10ndash;12 cm inaltime.Frunzele si semintele mararului au mult ulei volatil, bogat in anetol, carvona, cu aroma puternica, specifica,…

- Cat de mult conteaza radiologia și tehnica performanta in stabilirea unui diagnostic? Cat de mult suntem iradiați atunci cand suntem supuși unei investigații radiologice? Sunt ele periculoase pentru organism? Care sunt beneficiile și riscurile radiografiei ne-a explicat dr. Elena David (foto), medic…

- Monica Anghel a slabit foarte mult in ultima perioada de timp și tot mai vrea sa dea jos niște kilograme. Vedeta a detaliat dieta ei. Monica Anghel, care este casatorita și are un baiat , este foarte hoitarata sa scape de kilogramele in plus. Monica Anghel, care anul trecut a suferit o intervenție chirurgicala…

- Grija pentru sanatate trebuie sa devina o prioritate pentru persoanele adulte. Stilul de viața pe care il adopta atunci cand trec de anii tinereții, controalele medicale regulate și informarea corecta asupra principalelor afecțiuni cu care se pot intersecta, contribuie decisiv la sanatatea oamenilor…

- Somnul insuficient nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. Este ceea ce avertizeaza cercetatori in tulburarile de somn care au participat la Madrid la un simpozion asupra acestei patologii, organizat de Fundatia Ramon Areces…

- Ozana Barabancea a uimit pe toata lumea cu felul in care a slabit. despre viața sa de acum a comentat vedeta la o emisiune de televiziune. Anul trecut, artista lirica Ozana Barabancea a decis sa-și faca o operație de micșorare a stomacului pentru a ajunge la silueta dorita. Acum, Ozana Barabancea a…

- De multe ori, cand mergem la restaurant mancam mult si facem alegeri nesanatoase. Poate fi un preparat prea gras sau cu prea mult zahar. Simtim ca este momentul sa ne rasfatam si facem niste alegeri gresite.

- Sondajele de opinie arata faptul ca tot mai mulți oameniacorda o importanța deosebita stilului de viața pe care il duc, alimentației sanatoase și de aceea aleg cu atenție sa consume doar alimente proaspete și țin cont și de echipamentul de bucatarie, de mobilierul pentru acest spațiu al locuinței lor.Ce…

- Munca peste program are un „pret mare” pentru parinti, afectandu-le sanatatea si viata de familie, atunci cand se straduiesc sa faca fata orelor lungi de la birou, este concluzia unui nou studiu preluat vineri de Press Association.

- Chirurgii catalogheaza decizia conducerii Spitalului Județean de Urgența Resita, de a lasa Secția Chirurgie cu o singura linie de garda, ca pe un atentat la sanatatea și viața pacienților.

- Holly Butcher, din New South Wales, Australia, a redactat o scrisoare in ultimele zile de viața și și-a rugat familia ca textul sa fie facut public dupa ce moare, scrie digi24.ro. Pe 4 ianuarie, fata a pierdut lupta cu Sarcomul Ewing, o tumora maligna osoasa foarte agresiva, care apare mai ales la…

- Niciodata dupa caderea URSS rusii nu au consumat atat de putin alcool: este rezultatul unui program de peste zece ani de lupta impotriva alcoolului si a fumatului dar si al unei tendinte spre un stil de viata mai sanatos, scrie AFP.

- Fostul internațional italian Antonio Cassano (35 ani) a vorbit despre viața dezordonata pe care a avut-o in perioada cand juca la Real Madrid. "Am avut contract cu Real Madrid pe o perioada de 6 ani și jumatate, dar am stat doar 18 luni. In fiecare vineri seara ma urcam in avion și ma intorceam la Roma,…

- Sanatatea noastra mintala depinde de diversi factori, cum este stabilitatea emotionala, psihologica si sociala. Indiferent de ce facem, este produs un efect asupra muncii, a stilului de viata si, de fapt, a sanatatii fizice si mintale. Impactul negativ sau pozitiv asupra creierului depinde numai de…

- Dupa ce, zilele trecute, a ajuns la spital din cauza unei raceli grave, Oana Roman are motive de bucurie. Ea și soțul ei, Marius Elisei, sarbatoresc patru ani de cand s-au casatorit și cinci ani de cand sunt impreuna. Vedeta a marcat momentul printr-o postare pe pagina sa de Facebook. ”Azi , 5 ani…

- Te ține mereu ocupata Fluxul de informații este in ultima perioada in creștere, incat este foarte posibil ca nu mai poți face fața unui bagaj atat de mare de informații, care vine din toate parțile. Este necesar sa faci o triere a acestora și sa le selectezi doar pe cele folositoare ție, caci astfel…

- 'Functionarea sistemului public de sanatate din Romania este imposibila in lipsa sistemului informatic. Suntem constienti de problemele lui. Vorbim de un sistem care a demarat acum 11 ani, nu a inceput cu dreptul. Deja o parte a sistemelor, atat in ceea ce priveste echipamentul, cat si aplicatiile,…

- Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam, a stabilit data cand se va casatori cu iubitul ei, Catalin Vișanescu. Betty Salam traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu . Cei doi se ințeleg atat de bine incat au decis sa se casatoreasca. Betty salam a dezvaluit, in cadrul…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…