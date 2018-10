Ghid de purtare a dresurilor în sezonul rece Daca primavara este despre cele mai vii culori la eșarfe și geci iar vara despre combinații indraznețe, atunci toamna și iarna sunt despre cum sa ‚colorezi’ o ținuta alcatuita in special din haine groase și calduroase. In sezonul rece unul dintre articolele de imbracaminte care iți pun in evidența feminitatea sunt dresurile. De ce? Pentru ca poți purta liniștita rochiile și fustele preferate, alegand pentru dresuri o textura cu care te simți confortabil in funcție de temperatura de afara (de la 40 DEN la peste 100 DEN).... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

