Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia judeteana PNL Iasi este indignata de modul in care Maricel Popa percepe sa gestioneze institutiile spitalicesti din subordine. Decizia prim-consilierului judetean de numire a unui manager din afara Iasului la cel mai mare spital de copii din regiunea Moldovei – Spitalul "Sf. Maria" - este…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Copii blocați in balcon in municipiul Alba Iulia. Intervin pompierii cu o autoscara și o autospeciala SMURD Doi copii au ramas blocați in balconul locuinței, marți, in jurul orei 20.00, in Alba Iulia. Pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor cu o autoscara și o…

- Prima zi a Festivalului „AnimaTie” de la Targoviste, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Copilului, s-a incheiat la ceas de seara. Și anul acesta organizatorii, Teatrul Tony Bulandra cu sustinerea Primariei si a Consiliului Local Targoviste au pregatit numeroase spectacole de strada cu tematica…

- Trei copii si doi adulti au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau si care nu era semnalizata a fost lovita din spate de un autoturism, pe DN 14, in judetul Sibiu. Traficul este blocat complet intre localitatile Hoghilag si Valchid, anunța news.ro.Vezi și: Nebunie in Justiție!…

- Un accident de circulație s-a produs aseara pe DJ 581 fiind soldat cu cinci victime, dintre care doi copii, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, accidentul a avut loc in jurul orei 19.00, in afara Reșiței. Din primele informații,…

- Propunerea pentru acordarea titlului de cetatean de onoare pentru cei doi focsaneni a venit din partea grupului de consilieri ai PNL, dar a intampinat opozitia consilierilor aliantei PSD-ALDE, care detin majoritatea de voturi in CJ Vrancea. Potrivit proiectului propus de liberali, Alexandru Puiu a salvat…

- I-ar fi pus cutitul la gat si ar fi batut-o crunt! O tanara mamica a trei fetite a ajuns in pragul disperarii din cauza barbatului ei. Ea are 28 de ani, el 58, insa nu diferenta de varsta i-a despartit, ci violenta barbatului, acuza tanara.

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale cerceteaza trei tineri pentru savarșirea infracțiunii de furt. In urma investigațiilor efectuate, au fost identificați trei minori, cu varste intre...