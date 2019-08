Ghici cine înşfacă lanterna? O gluma care circula in spatiul virtual spune ca suporterii dinamovisti sunt foarte suparati pentru ca s-au convins ca nici la coada clasamentului nu pot scapa de FCSB. Iata de ce meciurile celor doi suverani in mizerie din fotbalul romanesc suscita cel mai mare interes pentru ca intrebarea care apare pe buzele tuturor este cat va mai dura declinul dinamo-fecesebist? Ca sa continuam gluma, Dinamo are mari motive de „neliniste": elevii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

