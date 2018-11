Gheţarii în vestul Chinei se topesc într-un ritm accelerat, avertizează Greenpeace Ritmul in care se topesc ghetarii in vestul Chinei s-a accelerat dramatic in ultimele decenii, afectand o sursa de apa pentru 1,8 miliarde de locuitori, potrivit unui comunicat difuzat marti de organizatia ecologista Greepeace, relateaza dpa. "Acesta este un apel la trezire pentru China si pentru lume", a spus militantul Greenpeace pentru clima si energie in Asia de Est, Liu Junyan. "Ghetarii din China furnizeaza apa pentru 1,8 miliarde de oameni si se topesc repede'', a subliniat el. China are aproape 50.000 de ghetari, care fac parte din cea mai mare zona cu ghetari si zapada din afara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

