Masuratorile efectuate de comisia de experti in domeniul criosferei asupra a douazeci de ghetari demonstreaza ca, in urma mai multor valuri de canicula din vara anului 2019, topirea acestora a atins ''niveluri record'', citeaza Agerpres.

Totusi, iarna 2018- 2019 a fost caracterizata pe tot teritoriul Elvetiei de o luna ianuarie foarte rece, cu precipitatii abundente, in special pe versantul nordic al Alpilor. Au cazut cantitati insemnate de zapada, mai ales in estul tarii, unde au fost inregistrate ''cantitati record''. In aprilie si mai, au fost consemnate cantitati de zapada cu 20-40%…