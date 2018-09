Gherla: Și-a bătut nevasta până a băgat-o în spital Polițiștii au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, din Dej, pentru comiterea infracțiunii de violența in familie, fapta prevazuta de Codul penal. Conform probatoriului administrat, la data de 18 septembrie, in jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict spontan, și-ar fi agresat soția in varsta de 30 de ani, in locuința acesteia din municipiul Gherla. Ulterior acestui incident, femeia a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza se continua cercetarile privind savarșirea infracțiunii de violența in familie, fapta prevazuta de Codul penal. Post-ul Gherla: Și-a batut nevasta… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

