Stiri pe aceeasi tema

- Doi vietnamezi flamanzi vanau rațe ca sa le manance Reprezentantii Politiei Locale Gherla au declarat presei ca doi vietnamezii au fost prinsi vineri seara in timp ce vanau rate salbatice si ca omorasera deja doua pasari. Pentru ca acestia nu stiau romaneste, politistii au chemat un translator din Dej.…

- Doua persoane au fost prinse vineri seara in flagrant pe Canalul Morii, la Gherla, in timp ce loveau cu pietre rațe salbatice. Cele doua persoane, cu varste de 43 și 44 de ani, de naționalitate vietnameza, au fost surprinse de polițiștii locali in timp ce foloseau o praștie și pietre pentru a prinde…

- Doi muncitori vietnamezi au fost prinsi vineri seara in timp ce vanau cu prastia cu pietre rate salbatice pe Canalul Morii, din Gherla, judetul Cluj. Politistii au gasit si doua rate ucise intr-o punga pe care unul dintre ei o avea asupra sa.

- Doi cetațeni vietnamezi care lucreaza legal la o firma din Gherla, județul Cluj, sunt cercetați in stare de libertate dupa ce au fost prinși ca vanau rațe salbatice pe Canalul Morii din oraș pentru a le manca, potrivit Mediafax.Reprezentanții Poliției Locale Gherla au declarat, sambata, ca…

- Vietnamezii veniți la munca la Cluj au inceput sa vaneze rațele de pe Canalul Morii, din Gherla, cu praștia. Un echipaj de la Poliția Locala a surprins vineri, in jurul orei 19,30, doi tineri vietnamezi in apropiere de podul de pe strada Parcului. Aceștia trageau cu praștia dupa rațele de pe Canalul…

- Doua persoane au fost prinse vineri seara in flagrant pe Canalul Morii, la Gherla, in timp ce loveau cu pietre rațe salbatice. Cele doua persoane, cu varste de 43 și 44 de ani, de naționalitate vietnameza, au fost surprinse de polițiștii locali in timp ce foloseau o praștie și pietre pentru a prinde…

- Polițiștii de frontiera au inregistrat in ultimele 24 de ore patru cazuri privind uz de fals asupra a trei permise de conducere și a unei asigurari auto internaționala. Cercetați, conform prevederilor art. 361 al.

- Cincisprezece cetateni irakieni, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au fost prinsi de politistii din Varsand. Migrantii, cu varste cuprinse intre 16 si 40 de ani, se deplasau pe jos.